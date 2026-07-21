Prosegue la vicenda giudiziaria legata al progetto di riqualificazione di Villa Joy, a Cala Finanza, di fronte all'isola di Tavolara. Il Gruppo d'intervento giuridico (GriG) ha annunciato il proprio intervento davanti al Tar della Sardegna contro il ricorso presentato dalla società immobiliare Tavolara Bay srl.

L'udienza del 29 luglio

La società ha impugnato il provvedimento con cui la Struttura di missione Zes, lo scorso 1° luglio, ha revocato l'autorizzazione unica per la trasformazione di Villa Joy in una struttura ricettiva.

All'udienza cautelare, fissata per il 29 luglio, il GriG sarà rappresentato dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa.

L'associazione era già intervenuta davanti al Tar a sostegno del ricorso presentato dalla Regione Sardegna per ottenere l'annullamento della stessa autorizzazione unica.

Il giudizio di merito è invece previsto per il prossimo 18 febbraio.

Il progetto contestato

"L'area (una cinquantina di ettari sul mare, altre decine di ettari nel retroterra) ricca di macchia mediterranea", osserva Stefano Deliperi, a nome del GriG, "risulta interessata da un progetto immobiliare ben più ampio rispetto a quello attualmente oggetto di procedura Zes, promosso dalla Tavolara Bay srl, costituita dalla società brasiliana Jhsf Participações (titolare della catena alberghiera di lusso Fasano) e da altri soci: un hotel a cinque stelle da 50 camere, 30 ville (tipologie da 500 e da 200 metri quadri), ristoranti, servizi commerciali e turistici, un porto turistico, un campo da golf."

Per la prima parte dell'intervento, Tavolara Bay aveva richiesto l'accesso alle procedure semplificate previste dalla Zes unica per il Mezzogiorno, operativa dal 1° gennaio 2024.