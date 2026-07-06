L'Università Politecnica delle Marche (Univpm) e il Comune di Tolentino, in provincia di Macerata, hanno siglato un'importante intesa istituzionale, l'accordo denominato ‘Tolentino 2030 – Indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo e la rigenerazione urbana della città di Tolentino’. Questa collaborazione mira a rafforzare il legame tra le due realtà e a dare il via a un articolato programma di ricerca interdisciplinare. Il progetto sarà coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (Diceaa) e vedrà il contributo del Dipartimento di Management (Dima).

L'iniziativa si propone di definire strategie innovative per la rigenerazione urbana, con l'obiettivo primario di potenziare l'attrattività territoriale e migliorare significativamente la qualità della vita dei cittadini. Tra le priorità indicate dall'accordo figurano il contrasto alle dinamiche socio-demografiche negative, la valorizzazione del centro storico, il coordinamento degli strumenti di pianificazione, il riposizionamento competitivo della città e la promozione di nuove opportunità di sviluppo e finanziamento.

La presentazione ufficiale dell'accordo si è tenuta nel Rettorato dell'Univpm. Erano presenti il Rettore Enrico Quagliarini e il Sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Hanno partecipato all'evento anche il vicesindaco Alessia Pupo, la responsabile del settore Pianificazione ed Edilizia privata Patrizia Meo, il professore Gianluigi Mondaini, direttore del Diceaa, e la professoressa Maria Serena Chiucchi, delegata del Rettore e docente del Dima.

La visione strategica per Tolentino

Il Rettore Enrico Quagliarini ha evidenziato come il patto con Tolentino sia orientato alla «rigenerazione fisica ed economica di una città ferita dal sisma del 2016. Una ferita che questo processo comune di rilancio intende trasformare in nuova linfa urbana. Non solo per chi lì abita, ma per l’intero cratere». Questa dichiarazione sottolinea l'importanza di un approccio olistico alla ripresa post-sisma.

Dal canto suo, il Sindaco Mauro Sclavi ha rimarcato che l'accordo «ci consente di avere uno studio che non guarda solo all’urbanistica, ma anche al sociale, che ci permetterà di pensare a strategie e strutturazioni economiche e sociologiche che disegneranno la Tolentino del futuro.

L’Università è per noi un partner privilegiato che ha una prospettiva più lunga e ampia rispetto alla nostra visione e per questo può darci un’ottica più lungimirante su tempi medi e lunghi». Le sue parole evidenziano la visione a lungo termine e l'approccio multidisciplinare del progetto.

Il contributo dell'Università Politecnica delle Marche

L'Università Politecnica delle Marche (Univpm), riconosciuta per la sua eccellenza nella formazione e nella ricerca, svolge un ruolo cruciale in progetti di rigenerazione urbana e innovazione territoriale. L'ateneo, attraverso dipartimenti come Ingegneria Civile, Edile e Architettura (Diceaa), si impegna attivamente in iniziative interdisciplinari che integrano la ricerca accademica con le esigenze del territorio, specialmente in contesti di riqualificazione e valorizzazione di aree colpite da eventi sismici.

Questa collaborazione con il Comune di Tolentino rappresenta un esempio concreto dell'impegno dell'Univpm nello sviluppo sostenibile e nel miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.