Il Comune di Tolentino ha avviato "Tolentino 2030", una ricerca strategica per la rigenerazione urbana. Presentata al Politeama di Tolentino con la partecipazione di istituzioni ed esperti, l'iniziativa mira a delineare una visione condivisa e sostenibile per il futuro sviluppo urbano della città, promuovendo crescita e innovazione.

Coinvolgimento Comunitario e Temi Chiave

La ricerca "Tolentino 2030" si fonda sulla partecipazione attiva di cittadini, associazioni, imprese e istituzioni locali. Il progetto prevede la raccolta di idee e proposte per la pianificazione urbana, con focus su tutela dell'ambiente, miglioramento della qualità della vita e stimolo all'innovazione.

Durante la presentazione, sono stati illustrati ambiti di intervento e modalità di partecipazione, sottolineando l'importanza di un approccio inclusivo e collaborativo.

Obiettivi e Prospettive Future

Il sindaco di Tolentino ha evidenziato come "Tolentino 2030" rappresenti una opportunità cruciale per ripensare la città in chiave moderna e sostenibile. Il percorso di ricerca e confronto si svilupperà nei prossimi mesi tramite incontri pubblici e tavoli tematici. Questi appuntamenti saranno essenziali per raccogliere indicazioni utili a definire priorità di intervento e strategie di rigenerazione urbana. L'amministrazione comunale intende così migliorare la vivibilità e l'attrattività del territorio, rendendo Tolentino un centro più accogliente e dinamico.

Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di iniziative per la valorizzazione e il rilancio delle aree urbane. Promuovendo la partecipazione attiva della cittadinanza e la collaborazione tra pubblico e privato, "Tolentino 2030" mira a costruire un futuro solido. L'amministrazione comunale invita tutti i soggetti interessati a contribuire con idee e proposte alla costruzione del futuro di Tolentino.