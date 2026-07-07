Il Comune di Trento intensifica la lotta contro l'abbandono di rifiuti e il degrado urbano con l'installazione di cinque nuove fototrappole ad alta tecnologia. Questa iniziativa, annunciata dal comandante della Polizia locale di Trento, Alberto Adami, mira a rafforzare il decoro cittadino e a contrastare gli scarichi abusivi che deturpano strade e aree verdi.

I dispositivi di ultima generazione saranno strategicamente posizionati nei punti più critici del territorio comunale, individuati per la loro storica vulnerabilità agli illeciti conferimenti.

L'introduzione di queste nuove tecnologie si inserisce in un quadro di azioni già in corso, che hanno dimostrato la loro efficacia.

A partire dallo scorso novembre, infatti, i controlli congiunti condotti dagli agenti della Polizia locale e dal personale di Dolomiti Ambiente hanno già portato a risultati concreti: sono state elevate 59 sanzioni, per un importo complessivo di 6.210 euro. Le zone maggiormente colpite e monitorate includono via Lavisotto, con ben 11 multe, seguita da via San Pio X e piazza Lodron. L'infrazione più frequentemente riscontrata è l'errato conferimento dei rifiuti o l'esposizione di sacchetti al di fuori degli orari consentiti, comportamenti che contribuiscono al deterioramento dell'ambiente urbano.

Sanzioni e normativa: la stretta contro l'abbandono

Le normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti sono state inasprite pesantemente, con conseguenze significative per i trasgressori. Per i privati cittadini, l'atto di abbandonare rifiuti in strada comporta una sanzione amministrativa che varia da 1.000 a 3.000 euro. Un ulteriore deterrente è rappresentato dalla possibilità del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per commettere la violazione, con una durata di un mese.

Nei casi più gravi, quando l'abbandono avviene in aree sensibili come boschi o in prossimità di corsi d'acqua, scatta il reato penale. Le ammende per i privati possono oscillare tra 1.500 e 18.000 euro. La situazione si aggrava ulteriormente per le imprese o in presenza di rifiuti pericolosi, dove la sanzione può raggiungere i 27.000 euro o, in alternativa, la reclusione da sei mesi a due anni, sottolineando la serietà con cui le autorità affrontano queste violazioni.

Tecnologie e strategie anti-rifiuti nel Trentino

L'approccio di Trento si inserisce in un più ampio contesto regionale che vede altri comuni del Trentino, come Rovereto, adottare misure analoghe per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. A Rovereto, ad esempio, sono state introdotte due fototrappole mobili, anch'esse di ultima generazione e dotate di pannelli fotovoltaici che ne assicurano il funzionamento continuo, sia di giorno che di notte.

Questi dispositivi vengono collocati a rotazione in circa 15 aree sensibili del territorio, tra cui il Centro Storico, la Circoscrizione Sud, Sacco San Giorgio, Lizzana e Marco, individuate grazie a segnalazioni cittadine e dati storici sugli interventi di pulizia.

La gestione dei filmati è affidata agli agenti locali e avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy. Le sanzioni amministrative previste a Rovereto sono analoghe a quelle di Trento, con multe da 1.000 a 3.000 euro, in linea con le modifiche normative introdotte dal Decreto Legge 8 agosto 2025 n.116, convertito dalla Legge 3 ottobre 2025 n.147. Anche in questo comune, i casi più gravi possono configurare un reato ambientale, prevedendo la denuncia penale all'Autorità Giudiziaria.