La Trasimeno Servizi Ambientali (TSA) ha presentato a Perugia il suo bilancio sociale e di sostenibilità 2025, un documento redatto per la seconda volta in forma volontaria che evidenzia i percorsi virtuosi intrapresi dall'azienda. L'iniziativa, illustrata dal presidente Federico Malizia e dal consigliere delegato Alessio Lutazi, ha visto la partecipazione della presidente dell'Assemblea legislativa Sarah Bistocchi e del consigliere regionale Cristian Betti. Il bilancio si configura non solo come uno strumento di rendicontazione, ma anche come un momento di condivisione dei risultati conseguiti in ambito sostenibile, con particolare attenzione all'economia circolare, alla gestione dei rifiuti e all'ottenimento della certificazione PAS 24000.

Durante la presentazione, Sarah Bistocchi ha rimarcato l'importanza di unire i concetti di sostenibilità e responsabilità sociale, sottolineando come sia "impossibile tenerli separati". Ha inoltre espresso gratitudine a TSA per il suo operato e per la promozione di pratiche consapevoli. "Viviamo un tempo molto difficile, un tempo in cui ancora si nega il cambiamento climatico che invece pervade la nostra vita", ha affermato Bistocchi, evidenziando come sia fondamentale che "i governi a tutti i livelli e di tutti i colori politici riconoscano la crisi climatica che stiamo vivendo e agiscano di conseguenza". In questo contesto, la promozione dell'economia circolare e la gestione dei rifiuti sono state definite "cose importanti che vanno gestite con serietà, con consapevolezza, che è quello che fa Tsa".

Impegno di TSA: dalla gestione rifiuti alla certificazione sociale

TSA, che serve un bacino di utenza di 78.000 abitanti distribuiti su nove comuni, ha delineato nel bilancio di sostenibilità le proprie azioni strategiche. Queste sono orientate a ridurre la produzione di rifiuti, a promuovere il recupero e la valorizzazione dei materiali raccolti in modo differenziato e a limitare il ricorso alla discarica alla sola frazione non recuperabile. Parallelamente, l'azienda ha intrapreso un significativo percorso che ha condotto all'ottenimento della certificazione PAS 24000 - Sistema di Gestione Sociale. Questo traguardo mira a rafforzare e sistematizzare le politiche aziendali in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, equità e benessere organizzativo.

TSA ha assicurato che questa evoluzione sarà supportata dalla definizione di obiettivi concreti e misurabili, volti al miglioramento continuo delle pratiche aziendali, ribadendo l'intenzione di sviluppare le proprie attività "nel segno della sostenibilità".

Parità di genere e welfare aziendale: un riconoscimento consolidato

L'impegno di TSA si estende anche al fronte della parità di genere e del welfare aziendale, ambiti nei quali l'azienda ha consolidato la propria posizione negli ultimi anni. Già due anni fa, TSA aveva ottenuto la certificazione della parità di genere, un percorso che ha trovato ulteriore conferma con la menzione speciale Pursuit ricevuta nell'ambito del premio “Future Female.

Welfare e sostenibilità del lavoro al femminile”. La consigliera Margherita Banella ha sottolineato come questo riconoscimento confermi l'impegno di TSA a favore delle politiche aziendali di genere, nel rispetto delle normative e attraverso azioni volontarie volte a implementare il benessere dei dipendenti e a promuovere la cultura della parità all'interno dell'azienda. Il consigliere delegato Alessio Lutazi ha evidenziato che la certificazione della parità di genere si inserisce nel percorso più ampio del bilancio sociale, che TSA si appresta a presentare tra le primissime aziende dell’Umbria secondo i nuovi standard della certificazione PAS 24000.

Il bilancio di sostenibilità 2025, presentato congiuntamente a quello sociale, incarna l'approccio di ecologia integrata che TSA intende perseguire.

Questa visione strategica coniuga armoniosamente gli aspetti sociali, economici e ambientali, riflettendo un impegno concreto che va oltre la semplice rendicontazione. La scelta di presentare un bilancio sociale secondo standard certificati significa non solo documentare, ma anche sottoporsi a un metro di misura riconosciuto a livello nazionale, assumendo un valore significativo per un'azienda di servizi pubblici locali, che si rivolge direttamente ai cittadini del territorio servito, in un'ottica di trasparenza e miglioramento continuo.