Una recente dimostrazione dell'efficacia dei dissuasori acustico-luminosi è avvenuta nel cuore del Parco naturale Adamello Brenta, dove questi dispositivi, progettati per attivarsi al rilevamento di animali, hanno protetto con successo un pascolo situato sopra il paese di Tione. L'episodio, catturato da una telecamera a infrarossi, ha mostrato come uno di questi dissuasori sia riuscito a mettere in fuga un lupo che, nella notte precedente, aveva già tentato di avvicinarsi agli animali al pascolo notturno.

La sperimentazione di questi innovativi strumenti di protezione è un'attività in corso.

Avviata già nel 2025 nell'area di malga Plan, la ricerca prosegue quest'anno in una zona strategica non lontana da Tione di Trento, dove pascolano sia bovini che equini. Il sistema di dissuasione è composto da un sensore che, rilevando movimenti nell'area monitorata, attiva simultaneamente una luce lampeggiante e il suono di una sirena. Questa combinazione di stimoli acustici e visivi si è rivelata determinante nel respingere la presenza del lupo nei giorni scorsi.

Monitoraggio e valutazione dell'efficacia sul campo

Oltre all'effetto immediato di allontanamento, è fondamentale valutare la possibilità che l'animale, spaventato dall'esperienza, possa evitare di tornare sul sito nei giorni successivi.

Per verificare questa eventualità, il personale del Parco ha posizionato diverse fototrappole nell'area, consentendo un monitoraggio continuo del comportamento del lupo. L'episodio rappresenta un'ulteriore conferma dell'efficacia dei dissuasori acustico-luminosi in fase di sperimentazione, come sottolineato in una nota del Parco. Questi dispositivi possono contribuire attivamente a ridurre i danni causati dai grandi carnivori, come orsi e lupi, negli alpeggi, affiancandosi a misure consolidate quali le reti elettrificate e l'impiego di cani da guardiania.

Strategie di prevenzione e gestione dei grandi carnivori nel Trentino

L'adozione di misure di prevenzione e gestione dei grandi carnivori, inclusi i dissuasori acustico-luminosi e le recinzioni elettrificate, è una pratica consolidata e promossa in diverse aree del Trentino.

Le autorità provinciali raccomandano vivamente ai cittadini di segnalare sempre la presenza di questi animali alle stazioni forestali competenti e, in situazioni di emergenza, di contattare il numero unico di emergenza 112. La Provincia, inoltre, supporta attivamente la protezione delle proprietà e delle attività agricole mettendo a disposizione recinzioni elettrificate in comodato d'uso gratuito. Viene costantemente ribadita l'importanza di adottare le regole di prevenzione e di evitare di lasciare in giro elementi attrattivi per i selvatici nelle aree antropizzate, al fine di minimizzare le occasioni di incontro e favorire una coesistenza più sicura tra fauna selvatica e comunità umane.