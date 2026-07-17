Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso una netta critica nei confronti della recente proposta avanzata dall'Unione Europea in merito al sistema di scambio di quote di emissione, noto come ETS (Emission Trading System). L'intervento del ministro, avvenuto il 17 luglio 2026, ha evidenziato come la misura sia stata giudicata "insufficiente e troppo timida" per affrontare le sfide attuali e future legate alla transizione ecologica e alla competitività industriale.

Secondo le dichiarazioni di Urso, la proposta europea, attualmente al centro del dibattito, non risulterebbe adeguata a imprimere la necessaria accelerazione verso una transizione ecologica efficace, né a fornire il supporto indispensabile alle imprese italiane ed europee.

Il ministro ha sottolineato l'urgenza di adottare misure ben più incisive per garantire che il sistema ETS possa contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi climatici prefissati dall'Unione Europea. La sua posizione è chiara: è fondamentale rafforzare gli strumenti disponibili per incentivare l'innovazione e promuovere la sostenibilità all'interno del settore industriale, evitando che le aziende siano penalizzate da un quadro normativo debole.

La posizione italiana sulla transizione ecologica

Durante il suo intervento, il ministro Urso ha ribadito il fermo sostegno dell'Italia all'obiettivo di una transizione ecologica ambiziosa e realmente efficace. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il fatto che le attuali proposte dell'UE non sembrino in grado di generare il cambiamento strutturale e profondo che si rende necessario.

Urso ha inoltre posto l'accento sulla cruciale importanza di tutelare il tessuto produttivo nazionale. Per questo motivo, ha sollecitato un impegno più marcato da parte delle istituzioni europee, affinché venga fornito un sostegno concreto e mirato alle imprese nel loro percorso di decarbonizzazione, un processo che richiede investimenti significativi e strategie a lungo termine.

Il ruolo strategico dell'Emission Trading System (ETS)

L'Emission Trading System (ETS) è riconosciuto come uno dei pilastri fondamentali della politica climatica dell'Unione Europea, ideato per guidare la riduzione delle emissioni di gas serra. Questo sistema opera stabilendo un tetto massimo alle emissioni totali consentite e permettendo alle aziende di acquistare e vendere quote di emissione.

Tale meccanismo di mercato è concepito per incentivare le imprese a investire in tecnologie più pulite e a ridurre le proprie emissioni in modo efficiente ed economico. Il dibattito in corso a livello europeo verte proprio sull'opportunità di riformare e rendere più stringente questo sistema, allineandolo in maniera più efficace agli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica che l'UE si è posta per i decenni a venire. La discussione mira a trovare un equilibrio tra la necessità di proteggere l'ambiente e quella di sostenere la crescita economica, garantendo al contempo una transizione giusta e sostenibile per tutti i settori coinvolti.