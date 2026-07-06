Il 6 luglio 2026 è stato inaugurato a Valbondione, nel Bergamasco, l’impianto Bess4Hydro, il primo in Europa che integra una centrale idroelettrica a bacino da 44 MW con un sistema di accumulo a batteria al litio da 4 MW e due ore di autonomia, situato presso la centrale Enel Green Power Dossi.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Francesca Gostinelli, presidente e CEO di Enel Italia, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Nicola Rossi, responsabile Innovazione di Enel. L’evento si è svolto presso la centrale idroelettrica di via Dossi 7 a Valbondione alle ore 15.30.

Per gli operatori dell’informazione, un servizio navetta è stato predisposto con partenza dalla stazione di Bergamo.

Innovazione e benefici del progetto Bess4Hydro

Il progetto Bess4Hydro recupera circa l’1% della produzione annua (circa 1,5 GWh), riducendo gli sprechi d’acqua e aumentando di oltre il 30% la flessibilità alla rete elettrica. Finanziato dall’Innovation Fund europeo, è stato inserito tra i 100 casi internazionali di innovazione replicabile dal World Economic Forum.

Il ruolo strategico dell'idroelettrico in Italia

Durante l’inaugurazione è stata ribadita la centralità dell’idroelettrico nel sistema elettrico italiano, con 21,3 GW di potenza installata e oltre 41 TWh di produzione annua.

Enel, con circa 13 GW installati e oltre 500 impianti, produce circa 16 TWh all'anno.

La partecipazione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha evidenziato l’importanza dell’innovazione energetica e il ruolo strategico della Lombardia per gli impianti sostenibili. La centrale di Valbondione è un esempio di integrazione tra fonti rinnovabili e tecnologie di accumulo, migliorando gestione idrica e stabilità della rete elettrica regionale e nazionale.