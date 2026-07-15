La campagna vaccinale 2026 contro la dermatite nodulare contagiosa in Valle d'Aosta si è conclusa con successo in poco più di un mese, raggiungendo una copertura pressoché totale per i capi adulti. Un risultato significativo che rafforza la protezione del patrimonio zootecnico regionale.

L'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, ha sottolineato in Consiglio regionale l'importanza cruciale di adottare misure preventive tempestive ed efficaci. Tali interventi, ha specificato, non devono limitarsi alla protezione delle singole aziende, ma estendersi all'intero sistema regionale, garantendo una salvaguardia complessiva del settore.

Strategie di prevenzione e ampliamento della copertura

Nel corso del dibattito in Aula, l'assessore Marzi ha illustrato le strategie implementate. La Regione ha richiesto al Ministero l'autorizzazione per anticipare la vaccinazione dei vitelli più giovani. Ottenuta l'approvazione dalle autorità europee, è stata prontamente avviata la somministrazione del vaccino ai vitelli tra i tre e i sei mesi, ampliando la protezione a questa fascia d'età.

Un'ulteriore misura strategica ha riguardato l'estensione dell'obbligo vaccinale a circa 3.000 bovini provenienti da fuori Valle. Questa decisione, sollecitata anche dalle associazioni degli allevatori, mira a prevenire le criticità riscontrate nell'anno precedente e ad assicurare una copertura uniforme su tutto il territorio regionale.

Impatto economico e riconoscimento europeo

La strategia preventiva adottata dalla Valle d'Aosta ha ottenuto un riscontro positivo anche a livello europeo. Secondo le dichiarazioni dell'assessore Marzi, questa impostazione ha permesso di tutelare non solo la salute degli animali, ma anche la movimentazione delle bovine. Quest'ultimo aspetto riveste un'importanza economica fondamentale per l'intero settore zootecnico regionale, contribuendo alla sua stabilità.

La dermatite nodulare contagiosa, malattia virale che colpisce prevalentemente i bovini, rappresenta una minaccia significativa per la salute animale e la produttività degli allevamenti. La quasi totale copertura vaccinale dei bovini adulti, unita alle nuove misure estensive, costituisce un pilastro essenziale nella prevenzione della diffusione della malattia e nella salvaguardia del comparto zootecnico valdostano.