Viva Servizi ha lanciato la campagna "Ogni goccia conta", rivolta a cittadini e amministrazioni pubbliche per promuovere l'uso responsabile della risorsa idrica. L'iniziativa risponde a prelievi dalla sorgente di Gorgovivo che raggiungono circa 1.200 litri al secondo (con picchi di 1.300 nei fine settimana). La campagna mira a contrastare gli sprechi d'acqua, ricordando che le sorgenti montane hanno portata limitata e sono monitorate, con alimentazioni integrative dai pozzi di subalveo operative.

Per guidare i consumatori, Viva Servizi ha diffuso un decalogo di consigli pratici per il risparmio idrico quotidiano.

Questi includono la riparazione delle perdite, l'uso consapevole di elettrodomestici, l'irrigazione responsabile, il riutilizzo dell'acqua e l'adozione di comportamenti che minimizzino lo spreco. Si sottolinea che "ogni piccolo gesto quotidiano contribuisce a preservare una risorsa fondamentale".

L'appello del Direttore Generale e gli investimenti

Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi, ha enfatizzato la collaborazione tra gestore, istituzioni e cittadini per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici. Ha ribadito che solo un impegno congiunto può assicurare una risorsa idrica sicura alle generazioni future, invitando la comunità a "fare la differenza".

Viva Servizi, che serve oltre 400mila utenti dalla sorgente di Gorgovivo, ha investito circa 37,5 milioni di euro nel 2025.

Questi fondi, integrati da PNRR per rete digitalizzata e distrettualizzata, sono stati destinati a garantire acqua di qualità certificata e a ridurre la dispersione idrica dal 36% al 23%. Interventi sugli scolmatori fognari mirano a minimizzare gli sversamenti in mare. Clementi ha infine ribadito l'importanza di informare i cittadini su questi investimenti onerosi per un approvvigionamento idrico di qualità.