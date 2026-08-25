Un evento straordinario ha animato la serata del 24 agosto sull'Isola d'Elba: 65 tartarughe marine Caretta caretta sono nate sulla spiaggia di Fetovaia, nel Comune di Campo nell’Elba (Livorno). La schiusa è avvenuta poco prima che una tempesta di vento e pioggia si abbattesse sulla zona, un dettaglio significativo evidenziato da Isa Tonso, responsabile del progetto tartarughe di Legambiente e Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nonché referente locale del progetto internazionale Life TurtleNest.

L'attesa per la nascita delle tartarughine era iniziata il 19 agosto, quando i volontari di Legambiente avevano predisposto la “pista di lancio” per facilitare il percorso dei piccoli rettili marini verso il mare.

Dopo giorni di turni di sorveglianza intensiva, alle 21:30 del 24 agosto, il caratteristico cratere a imbuto si è formato nella sabbia, indicando l'imminente uscita delle uova. Intorno alle 22:15, le tartarughe sono emerse in massa, correndo verso il mare buio e caldo, guidate dalle torce rosse dei volontari, che hanno contato con precisione i 65 esemplari.

Il monitoraggio costante e la risposta al maltempo

Il monitoraggio del nido è stato garantito da turni di sei ore dei volontari, un impegno costante che ha permesso di assistere alla nascita collettiva delle Caretta caretta. L'uscita dei piccoli è avvenuta appena in tempo, prima che la tempesta si abbattesse con violenza sulla spiaggia di Fetovaia, danneggiando il gazebo utilizzato dai volontari per il presidio notturno.

Già la mattina seguente, un gruppo di volontari e turisti ha prontamente ripristinato la struttura, dimostrando grande dedizione. Isa Tonso ha ricordato che episodi simili, con le tartarughe che anticipano l'arrivo del maltempo, si sono già verificati in passato, come a Lacona, dove il mare aveva spazzato via un nido appena abbandonato da numerosi piccoli di Caretta caretta.

Un contributo fondamentale è arrivato anche dal Comune di Campo nell’Elba, che ha provveduto a oscurare i lampioni stradali nelle vicinanze del nido. Questa misura è stata cruciale per evitare che la luce artificiale attirasse le tartarughine verso tratti di costa pericolosi, disorientandole dal loro naturale percorso verso il mare.

Tonso ha espresso gratitudine a Silvio Beneforti e Angela, titolari del punto blu Arcobaleno, a Michele Teggi e allo staff dello stabilimento balneare Pino Solitario, ai volontari di Legambiente e, in particolare, ai turisti volontari per il loro entusiasmo e la loro disponibilità.

L'impegno di Legambiente e la biodiversità dell'Arcipelago Toscano

Legambiente Arcipelago Toscano, in collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, svolge un ruolo cruciale nelle attività di monitoraggio e tutela dei nidi di tartaruga marina Caretta caretta sull’Isola d’Elba. Attraverso progetti come Life TurtleNest, l’associazione promuove attivamente la conservazione di questa specie, la cui nidificazione sulle spiagge toscane rappresenta un fenomeno di crescente interesse e importanza ecologica.

La spiaggia di Fetovaia si conferma una delle località predilette dalle tartarughe marine per la deposizione delle uova. Legambiente ha inoltre segnalato che l'avventura potrebbe non essere ancora conclusa, poiché nel nido di Fetovaia potrebbero esserci ancora delle tartarughine pronte a emergere e a tuffarsi in mare nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

La partecipazione attiva di volontari, cittadini e turisti si rivela essenziale per il successo delle operazioni di tutela e per la sensibilizzazione sul valore inestimabile della biodiversità marina nell’Arcipelago Toscano, trasformando ogni nidificazione in un vero e proprio miracolo di condivisione e conoscenza.