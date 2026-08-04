La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta ordinaria di livello giallo a causa delle alte temperature previste, valida fino alla mezzanotte di giovedì 6 agosto. Le previsioni meteo indicano condizioni di caldo intenso, con massime che nei fondovalle potranno raggiungere i 35-37 gradi centigradi.

Nelle ore pomeridiane e serali, sono previsti locali temporali. Questi fenomeni potrebbero causare precipitazioni abbondanti in tempi brevi su aree circoscritte. La probabilità di temporali intensi è attesa in aumento dal pomeriggio di giovedì, giornata in cui è anche previsto un graduale calo delle temperature.

Sintomi da monitorare e consigli per la prevenzione

La Provincia autonoma di Trento raccomanda particolare attenzione ai sintomi di disidratazione e colpo di calore. Tra questi si evidenziano disorientamento, stato confusionale, nausea, vomito, sonnolenza (anche profonda), intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa e secchezza della pelle e della lingua. Per prevenire i rischi, è consigliabile uscire di casa nelle ore più fresche della giornata, bere abbondantemente anche in assenza di sete e preferire pasti leggeri e ricchi di acqua. È importante conservare correttamente gli alimenti, limitare l'attività fisica nelle ore più calde ed evitare bruschi sbalzi di temperatura dovuti all'uso dei condizionatori.

Si suggerisce inoltre di fare frequenti docce o bagni, indossare abiti leggeri e di colore chiaro in fibre naturali e prestare attenzione alle persone che possono avere maggiori difficoltà a fronteggiare il caldo, come anziani e bambini.

Numeri utili e linee guida per l'emergenza

In caso di situazioni di emergenza legate al caldo, è fondamentale contattare il numero unico di emergenza 1-1-2. Per chi si trova nel territorio del Primiero, resta attivo anche il numero verde 800-112000. Ulteriori e dettagliate indicazioni per la prevenzione sono contenute nelle “Linee di indirizzo provinciali per la gestione dei rischi da esposizione di calore” e nel “Piano caldo anziani e adulti fragili/vulnerabili” dell’assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento.

Questi documenti sottolineano l'importanza di bere almeno dieci bicchieri d'acqua al giorno, ridurre l'attività fisica, evitare sbalzi di temperatura, fare frequenti bagni e docce e utilizzare abbigliamento leggero di fibre naturali.