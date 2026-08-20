Il livello del lago Trasimeno continua a scendere e la situazione sta creando ripercussioni sulla navigazione e sul turismo. Il lago è attualmente a -191 centimetri rispetto allo zero idrometrico e, secondo quanto denuncia il consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc), potrebbe arrivare a -200 entro la fine del mese. Intanto, la risposta della Regione sarebbe quella di valutare la copertura di una parte dello specchio d'acqua con pannelli fotovoltaici galleggianti.

Navigazione in difficoltà

"Siamo alla follia": è quanto dichiara il consigliere regionale Nilo Arcudi, annunciando la presentazione di un'interrogazione.

"La situazione è ormai sotto gli occhi di tutti", aggiunge.

"Sulla tratta San Feliciano-Isola Polvese - dice Arcudi in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Assemblea - il traghetto da 200 posti è stato sostituito da una motobarca, mentre da Castiglione del Lago e Tuoro verso l'Isola Maggiore possono navigare soltanto imbarcazioni a basso pescaggio. Una riduzione della capacità di trasporto proprio nel cuore della stagione turistica, quando il flusso verso le isole può sfiorare i mille visitatori al giorno. A Isola Maggiore anche le darsene sono ormai difficilmente utilizzabili dalle imbarcazioni private.

Il problema ambientale sta diventando un problema economico. I dati di questi mesi segnalano forti difficoltà sul fronte turistico e alcune strutture museali del territorio registrano cali delle presenze fino al 34% rispetto allo scorso anno, mentre altri comprensori umbri crescono.

E parliamo di uno dei grandi motori turistici dell'Umbria. Il Trasimeno significa strutture ricettive, campeggi, agriturismi, ristoranti, commercio, navigazione, sport e cultura. Se va in crisi il lago, va in crisi un pezzo importante dell'economia regionale".