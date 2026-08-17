L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav) ha comunicato esiti favorevoli per tutte le 174 acque di balneazione in Veneto, a seguito del monitoraggio svolto tra il 10 e il 12 agosto 2026. Le rilevazioni hanno interessato aree costiere e lacustri, confermando la buona qualità delle acque regionali nel periodo estivo.

La campagna di agosto è stata la quinta attività di monitoraggio Arpav nel 2026, la quarta della stagione balneare. Le verifiche hanno riguardato 165 acque di balneazione del mare Adriatico (95 aree) e lo specchio nautico di Albarella.

Sono state incluse anche 65 aree del lago di Garda, 2 del lago di Lago e 2 del lago di Santa Maria. Per i laghi di Santa Croce (4 aree), del Mis (1) e di Centro Cadore (4), la campagna di agosto ha rappresentato la quarta e ultima dell’anno, la terza della stagione balneare.

Dettagli del monitoraggio Arpav e prossime attività

Il monitoraggio ha coinvolto 174 acque di balneazione, con risultati positivi che confermano la balneabilità delle zone. Arpav ha specificato che l'ultimo campionamento della stagione balneare 2026 è programmato tra il 7 e il 9 settembre, e riguarderà nuovamente le 165 acque di balneazione del mare Adriatico e dei principali laghi veneti. Il sistema di monitoraggio Arpav prevede controlli periodici sulle acque di balneazione durante la stagione, con analisi che valutano la presenza di contaminanti e il rispetto dei parametri normativi.

La rete di controllo delle acque di balneazione in Veneto

Arpav è l’ente regionale per la tutela e il controllo ambientale in Veneto. L’agenzia gestisce la rete di monitoraggio delle acque di balneazione, includendo aree marine e interne (laghi e bacini). Il monitoraggio regolare garantisce la sicurezza dei bagnanti e la qualità ambientale. I risultati dei controlli sono pubblicati e consultabili sul portale istituzionale. Il monitoraggio in Veneto segue direttive europee e nazionali di qualità delle acque, con classificazione delle aree in base ai risultati. Le attività di controllo sono finalizzate a prevenire rischi per la salute pubblica e a promuovere la tutela dell’ambiente acquatico regionale.