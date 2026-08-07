La Fondazione Crc ha recentemente annunciato un significativo investimento a favore della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Cuneo. Il consiglio di amministrazione ha infatti deliberato l’assegnazione di 2.152.500 euro nell’ambito del bando “Percorsi di sostenibilità 2026”. Questi fondi sono stati destinati a sostenere ben 41 progetti specifici, tutti volti a migliorare concretamente la sostenibilità ambientale degli enti operanti nella regione, coprendo ogni ambito di intervento della Fondazione. L'iniziativa conferma l'impegno costante dell'istituzione nel promuovere uno sviluppo equilibrato e attento alle esigenze ecologiche del territorio.

Le tre direttrici strategiche del bando

Il bando “Percorsi di sostenibilità 2026” è stato strutturato attorno a tre misure principali, ciascuna con obiettivi ben definiti per affrontare le sfide ambientali più urgenti. La prima di queste, intitolata “Acqua, clima ed energia”, si concentra sulla promozione di percorsi di sostenibilità mirati alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le azioni previste in questa misura includono l’efficientamento energetico, lo sviluppo e l’adozione delle energie rinnovabili, l’incentivazione della mobilità sostenibile e un utilizzo più razionale e consapevole delle risorse idriche. Per questa fondamentale direttrice, la Fondazione Crc ha stanziato 1.666.500 euro, distribuendo 25 contributi a progetti che si muovono in queste direzioni strategiche.

La seconda misura, “Economia circolare e transizione ecologica”, è stata pensata per sostenere e accelerare il passaggio verso modelli produttivi e di consumo più sostenibili. L’obiettivo è promuovere l’economia circolare, riducendo gli sprechi e favorendo il riutilizzo delle risorse, e facilitare la transizione ecologica complessiva del territorio. A tal fine, sono stati deliberati sei contributi per un importo complessivo di 116.500 euro, destinati a iniziative innovative in questo settore. Infine, la terza misura, “Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale”, si propone di tutelare il patrimonio naturale della provincia. Questa sezione del bando mira a favorire la salvaguardia della biodiversità e a rafforzare la connessione tra le comunità e l’ambiente naturale circostante.

Per questa importante finalità, sono stati assegnati dieci contributi per un totale di 369.500 euro, supportando progetti che valorizzano e proteggono gli ecosistemi locali.

L'impegno della Fondazione e i risultati sul territorio

Il presidente della Fondazione Crc, Mauro Gola, ha commentato l'importanza di questa iniziativa, sottolineando come la delibera del bando “Percorsi di Sostenibilità” rappresenti una continuazione dell'impegno della Fondazione nel sostenere il territorio provinciale. “La Fondazione Crc prosegue il sostegno al territorio provinciale finalizzato a promuovere lo sviluppo sostenibile, ambito su cui negli ultimi anni abbiamo erogato ingenti risorse economiche e promosso programmi di formazione e accompagnamento tecnico dedicati”, ha affermato Gola, evidenziando la visione a lungo termine dell'istituzione.

Gola ha inoltre posto l'accento sul ruolo cruciale del coinvolgimento degli enti locali e del terzo settore, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili. Questo approccio collaborativo ha permesso alla provincia di Cuneo di strutturarsi efficacemente per cogliere le opportunità offerte in questo settore. Un risultato tangibile di questo impegno è il posizionamento della provincia di Cuneo al primo posto in Italia per potenza installata di impianti fotovoltaici ammessi a contributo Pnrr. Questo dato non solo evidenzia il successo delle politiche locali, ma anche la capacità del territorio di innovare e investire in soluzioni energetiche pulite, contribuendo attivamente alla transizione ecologica nazionale e rafforzando la sua leadership nel campo delle energie rinnovabili.