Confagricoltura Sardegna ha lanciato un allarme significativo: solo il 20% dei capi ovini nell'isola risulta vaccinato contro la lingua blu. Questa percentuale, giudicata estremamente bassa, solleva gravi preoccupazioni per la salute del bestiame e la sostenibilità economica degli allevatori sardi. La quasi totalità del patrimonio ovino regionale rimane esposta a rischio contagio, con ripercussioni negative sull'intero settore zootecnico.

Allarme per la diffusione della malattia e le sue conseguenze

La segnalazione di Confagricoltura giunge in un momento cruciale, poiché la diffusione della lingua blu rappresenta una minaccia concreta.

Questa patologia virale, trasmessa da insetti, può causare ingenti perdite economiche agli allevamenti, compromettendo la produttività e, nei casi più gravi, portando a decessi. La salute del bestiame è legata alla vitalità del comparto agricolo isolano; una diffusione incontrollata del virus sarebbe devastante. L'associazione ha ribadito che l'attuale copertura vaccinale è insufficiente per garantire una protezione efficace. Di conseguenza, il comparto ovino sardo è esposto a rischi considerevoli, traducendosi in danni economici e sociali. È stato sottolineato che la vaccinazione è l'unico strumento efficace per contrastare la propagazione del virus, tutelando il benessere animale e la redditività delle aziende agricole.

La campagna vaccinale e le urgenti richieste degli allevatori

Confagricoltura Sardegna ha evidenziato come la campagna di vaccinazione non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, nonostante le continue sollecitazioni alle autorità competenti. La percentuale di capi ovini vaccinati è rimasta a un livello critico, ben al di sotto di quanto necessario per creare una barriera immunitaria efficace. L'associazione ha quindi formulato una richiesta esplicita e urgente per un intervento deciso e tempestivo. L'obiettivo primario è incrementare la percentuale di animali protetti, salvaguardando il prezioso patrimonio ovino della Sardegna. Si sollecita l'adozione di misure straordinarie e un impegno congiunto per accelerare le operazioni di vaccinazione, fornendo il necessario supporto agli allevatori in questa fase critica. La tutela del settore zootecnico regionale, pilastro dell'economia sarda, dipende da una risposta rapida ed efficace a questa emergenza sanitaria.