La Calabria è stata protagonista di un articolo sulla rivista francese Carp Collect'Or, punto di riferimento europeo nel settore del carpfishing. Il servizio ha illustrato l'evoluzione della disciplina nella regione, evidenziando il ruolo dell'Asd carpfishing Calabria e le politiche del dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione, guidato dall'assessore Gianluca Gallo.

L'articolo, intitolato "Quand une loi régionale italienne fait parler d'elle dans toute l'Europe : la révolution du carpfishing en Calabre", ha presentato ai lettori europei le potenzialità naturalistiche calabresi.

Ha focalizzato l'attenzione sui laghi della Sila, sul Lago Cecita – riconosciuto punto di riferimento europeo per il carpfishing – e sul fiume Crati, esplorando le prospettive del turismo sportivo sostenibile.

È stato approfondito il percorso che nel 2025 ha portato all'introduzione dell'Articolo 10-bis nella normativa regionale sulla pesca nelle acque interne. L'importanza della collaborazione istituzionale per la valorizzazione della disciplina e la tutela degli ecosistemi acquatici è stata sottolineata.

Riconoscimento e Impatto dell'Articolo 10-bis

L'introduzione dell'Articolo 10-bis è stata descritta dalla rivista francese come una svolta significativa per il carpfishing in Calabria, favorendo la crescita della disciplina e promuovendo il turismo sportivo sostenibile.

L'Asd carpfishing Calabria ha espresso "soddisfazione per questo importante riconoscimento internazionale, opportunità di promozione per l'intero territorio calabrese".

Carpfishing in Calabria: Filosofia e Potenziale

Il carpfishing si basa sulla filosofia del catch & release, che prevede il rilascio immediato del pesce dopo la cattura. Questa pratica contribuisce alla salvaguardia delle specie ittiche e alla conservazione degli ambienti acquatici. Grazie alle sue risorse naturali e alle recenti politiche di valorizzazione, la Calabria si conferma come un'area di interesse per gli appassionati di questa disciplina a livello europeo.