Dalle 7.40 di oggi, 16 agosto 2026, due Canadair dei vigili del fuoco sono in azione per un incendio boschivo sul Monte Bedolé, località Contra, sopra Spormaggiore, in Trentino. I velivoli, coordinati dal Coau della Protezione civile nazionale, effettuano pescaggi dal Lago di Molveno e rilasci in quota per domare le fiamme che da settimane divampano.

L’operazione di spegnimento è complessa per altitudine, natura impervia con salti di roccia e vento. Impegnati circa cinquanta vigili del fuoco volontari da diversi distretti, supportati dal corpo forestale (stazione di Paganella), dall’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento e da mezzi aerei nazionali.

I volontari locali operano sul Lago di Molveno per la sicurezza delle operazioni Canadair.

Origine e gestione dell'incendio

Il rogo è scaturito il 31 luglio da un fulmine. Nonostante il tempestivo intervento, le fiamme si sono propagate sottotraccia, favorite dai venti. Il coordinamento a terra è affidato all’Unità di comando locale dei Vigili del fuoco Volontari delle Giudicarie; le operazioni aeree sono dirette dal Direttore operazioni di spegnimento della Forestale, con i suoi collaboratori.

Il sistema antincendio boschivo in Trentino

Le operazioni antincendio boschivo in Trentino vedono il regolare impiego di vigili del fuoco volontari, corpo forestale provinciale e mezzi aerei (elicotteri e Canadair).

Un esempio è l’incendio del 13 luglio 2026 presso il Lago di Toblino: l'intervento di circa trenta volontari, personale forestale e l’elicottero del Corpo permanente ha beneficiato della disponibilità di acqua in zona, rendendo efficaci rifornimenti e spegnimento.

La gestione degli incendi boschivi in Trentino si basa su un modello consolidato di coordinamento tra enti locali, Protezione civile e dispositivi nazionali, con enfasi su sicurezza ed efficacia nelle aree montane e impervie.