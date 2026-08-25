Il 25 agosto 2026, la Capitaneria di Porto di Terrasini è intervenuta presso la spiaggia Magaggiari a Cinisi, in provincia di Palermo, per soccorrere un cucciolo di delfino in difficoltà. L'operazione di salvataggio ha visto la partecipazione di uno specialista nel salvataggio acquatico e soccorritore marittimo, qualificato per le operazioni subacquee e in servizio presso il comando di Terrasini.

Lo specialista subacqueo ha rintracciato l'animale, visibilmente impaurito, e lo ha recuperato, portandolo a bordo della motovedetta della Capitaneria.

Qui, il cucciolo di delfino è stato sottoposto a un'accurata visita veterinaria. L'ispezione ha confermato l'assenza di lesioni o corpi estranei che potessero comprometterne la respirazione o la nutrizione. Conclusi i controlli, il cetaceo è stato rilasciato al largo di Capo Rama, in un'area di transito abituale per i branchi, permettendogli di riprendere la navigazione nel suo habitat naturale.

Le fasi del soccorso e il rilascio del cetaceo

L'operazione della Capitaneria di Porto di Terrasini ha evidenziato la collaborazione tra militari e personale specializzato, consentendo il recupero rapido del cucciolo di delfino. La tempestività dell'intervento e la successiva visita veterinaria hanno garantito la sicurezza dell'animale, che non ha riportato danni fisici.

Il rilascio è avvenuto in un'area di transito abituale per i delfini, favorendo il suo reintegro nel proprio ambiente.

Altri interventi di salvataggio di cetacei in Sicilia

Episodi simili di salvataggio di cetacei si sono verificati in Sicilia nello stesso periodo. Ad Avola, in provincia di Siracusa, il 25 agosto 2026, alcuni bagnanti hanno notato un piccolo delfino vicino alla riva della spiaggia di Mare Vecchio. Dopo aver allertato la Guardia Costiera, il comandante della delegazione di spiaggia è intervenuto per coordinare il soccorso, estraendo un grosso amo dalla pinna dell'animale. Anche in questo caso, la motovedetta della Capitaneria di Porto ha completato le operazioni, consentendo al delfino di tornare al largo in sicurezza.