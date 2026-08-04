Un importante traguardo per la salvaguardia ambientale è stato raggiunto con il via libera definitivo della Camera dei deputati all'istituzione di un'Area marina protetta che circonderà l'incantevole isola di Capri. L'approvazione è giunta in sede legislativa, rappresentando l'atto conclusivo di un percorso iniziato con il precedente consenso della Commissione competente al Senato. Questo provvedimento segna un momento significativo per la protezione di uno dei siti più iconici e preziosi del Mediterraneo, riconoscendone l'importanza ecologica e paesaggistica a livello nazionale e internazionale.

Dettagli e Implicazioni della Nuova Area Protetta

Il cuore di questo provvedimento risiede nel riconoscimento di una tutela normativa specifica per un'area marina che vanta un inestimabile pregio naturalistico e paesaggistico, annoverandosi tra le gemme del Mediterraneo. La legge non si limita a sancire formalmente la protezione di questo ecosistema, ma delinea anche i passaggi operativi fondamentali: dispone infatti il completamento dell'istruttoria tecnica, un processo essenziale e propedeutico all'avvio effettivo e funzionale dell'area marina protetta. Per assicurare la piena operatività e la gestione efficace di questa nuova risorsa naturale, sono stati previsti e stanziati 300mila euro annui, con un'allocazione che avrà inizio a partire dal 2027, garantendo così le risorse necessarie per gli anni a venire.

Contesto Nazionale e Contributi Scientifici

L'istituzione dell'Area marina protetta di Capri si inserisce in un più ampio e strategico quadro delle politiche nazionali di tutela degli ecosistemi marini, riflettendo l'impegno dell'Italia nella conservazione della propria biodiversità acquatica. La solidità scientifica del provvedimento è stata garantita dal prezioso contributo di autorevoli enti di ricerca e accademici: l'Università “Federico II” di Napoli, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno fornito le basi conoscitive indispensabili. Grazie a questa nuova aggiunta, il panorama italiano delle aree protette si arricchisce ulteriormente: il numero delle aree marine protette nel nostro Paese sale ora a 31, alle quali si affiancano anche due importanti parchi archeologici sommersi, testimonianza di un patrimonio culturale e naturale da preservare con la massima cura.