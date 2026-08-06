Nella mattina del 6 agosto 2026, la spiaggia di Riccione è stata teatro della liberazione di Cira, una tartaruga marina di 60 kg. L'evento si è svolto nei pressi di viale Canova e ha richiamato circa 400 persone, tra bagnanti e curiosi, che hanno assistito al suo ritorno in mare.

Cira era stata soccorsa a metà luglio dopo una cattura accidentale al largo di Cesenatico. È stata riabilitata presso l'ospedale per tartarughe marine della Fondazione Cetacea. Dopo il recupero, è stata giudicata idonea al rilascio e ha potuto fare ritorno nel suo habitat naturale.

L'impegno della Fondazione Cetacea

La Fondazione Cetacea, con sede a Riccione, opera da anni nella tutela e riabilitazione delle tartarughe marine. Il suo ospedale è un punto di riferimento per il recupero e la cura di questi animali, spesso vittime di catture accidentali o incidenti. Le attività includono la sensibilizzazione del pubblico e la promozione di iniziative per proteggere l'ambiente marino.

Sensibilizzazione ambientale e collaborazione

L'assessore comunale all'Ambiente, Christian Andruccioli, ha evidenziato l'importanza di tali momenti per riflettere sul rapporto tra uomo e natura. La liberazione di Cira è un'occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela degli ecosistemi marini e sulla necessità di comportamenti responsabili.

L'evento ha sottolineato il valore della collaborazione tra enti locali e realtà impegnate nella salvaguardia dell'ambiente.

Grazie all'attività della Fondazione Cetacea e all'attenzione delle istituzioni locali, la spiaggia di Riccione si conferma un luogo attivo nella protezione della fauna marina e nella promozione della consapevolezza ambientale.