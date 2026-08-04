Ad Aosta, il 4 agosto 2026, Coldiretti Valle d'Aosta ha lanciato un serio allarme sulle condizioni dell'agricoltura regionale. L'associazione ha evidenziato crescenti difficoltà dovute alla scarsità di precipitazioni e alla progressiva riduzione delle risorse idriche. La produzione di foraggio e la gestione degli allevamenti negli alpeggi risentono in modo significativo dello stress idrico, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità economica delle aziende agricole, che già operano con margini ridotti.

Durante un incontro con l'assessore regionale all'Agricoltura e Risorse Naturali, Speranza Girod, Coldiretti Valle d'Aosta ha sottolineato come anche la viticoltura, la frutticoltura e l'orticoltura stiano subendo gli effetti di un cambiamento climatico che alterna lunghi periodi di siccità a eventi meteorologici estremi.

L'appello lanciato è chiaro: l'agricoltura valdostana non può più aspettare.

Interventi Urgenti e Gestione Idrica Sostenibile

La presidente di Coldiretti Valle d'Aosta, Alessia Gontier, ha ribadito la necessità di un intervento immediato per affrontare la crisi. Pur riconoscendo l'esistenza di una storica ed efficiente rete irrigua nella regione, Gontier ha enfatizzato l'importanza di progettare sistemi che vadano oltre il semplice aumento della capacità di stoccaggio dell'acqua. È fondamentale, ha dichiarato, garantire una distribuzione efficiente, un utilizzo responsabile e la riduzione degli sprechi idrici, per supportare il settore agricolo in un contesto di risorse sempre più limitate.

Le Ripercussioni del Clima Sull'Agricoltura Valdostana

Coldiretti Valle d'Aosta ha posto l'accento sulle gravi ripercussioni economiche e produttive che la crisi idrica sta infliggendo alle aziende agricole locali. La situazione attuale, caratterizzata da prolungati periodi di siccità alternati a fenomeni meteorologici estremi, rappresenta una sfida crescente per la sostenibilità delle attività agricole e per la sicurezza alimentare dell'intera regione.