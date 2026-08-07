La provincia di Cuneo si distingue a livello nazionale per i significativi investimenti in impianti fotovoltaici, realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un'analisi condotta da Environment Park per la Fondazione CRC, nell'ambito del bando “Percorsi di Sostenibilità”, ha evidenziato come il territorio cuneese si collochi al primo posto in Italia in ben cinque dei sei indicatori esaminati. I contributi complessivi ottenuti raggiungono i 42,7 milioni di euro, traducendosi in un investimento pro capite di 184 euro per abitante.

Questi nuovi impianti fotovoltaici, ammessi a contributo PNRR, sono in grado di generare una nuova potenza di 96 megawatt. Questo dato rappresenta un incremento stimato del 22% rispetto alla potenza già installata nell'intera provincia. L'investimento complessivo mobilitato per queste iniziative ammonta a 106,8 milioni di euro, una cifra che corrisponde a circa lo 0,5% del Prodotto Interno Lordo provinciale. A partire dal 2020, la Fondazione CRC ha svolto un ruolo cruciale, destinando 2 milioni di euro a supporto delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un'azione che ha generato un effetto leva territoriale superiore a 50.

Impatto e benefici della nuova capacità energetica

La nuova capacità installata, la cui piena operatività è attesa entro la fine del 2027, permetterà la produzione di 124,8 gigawattora annui di energia rinnovabile.

Questo significativo incremento si tradurrà in una riduzione stimata di circa 50.000 tonnellate di CO₂ all'anno, contribuendo in modo sostanziale alla sostenibilità ambientale. Una volta a regime, gli impianti potranno generare incentivi annuali stimati tra 3 e 6 milioni di euro, grazie al meccanismo di condivisione dell'energia all'interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le risorse economiche così generate verranno distribuite tra i soci delle comunità, mentre una quota sarà specificamente destinata a sostenere iniziative con finalità sociali.

Crescita delle Comunità Energetiche Rinnovabili nel Cuneese

A partire dall'inizio del 2023, la provincia di Cuneo ha visto la costituzione di ben undici nuove Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Queste nuove entità vantano una potenza totale iniziale superiore a 1,1 gigawatt e coinvolgono un totale di 93 soci fondatori. La loro nascita è stata resa possibile grazie al fondamentale supporto della Fondazione CRC, che ha erogato oltre 1 milione di euro attraverso bandi dedicati e ha fornito un prezioso servizio di supporto tecnico. Tra le CER già operative si annoverano progetti promossi da istituti scolastici, amministrazioni comunali e diverse associazioni locali, con l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture di scuole, sedi municipali e altre strutture associative, evidenziando un impegno diffuso sul territorio.

La Fondazione CRC ha ribadito il proprio impegno a sostenere sia le CER già attive sia quelle che verranno costituite in futuro, attraverso l'attivazione di ulteriori bandi.

L'obiettivo primario di questo approccio è intercettare e valorizzare anche le risorse nazionali disponibili, in particolare quelle previste dal PNRR, oltre ai fondi messi a disposizione da altri enti. Il percorso intrapreso mira a consolidare il ruolo strategico delle Comunità Energetiche Rinnovabili quali veri e propri motori per la transizione energetica locale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e partecipativo per l'intera provincia.