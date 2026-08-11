Martedì 25 agosto, il Forte di Bard ospita una serata di divulgazione sulla fusione dei ghiacciai e l'impatto del surriscaldamento globale. L'evento, alle 20.30 nella sala Archi Candidi, prevede la proiezione del documentario francese "Glaciers, enquête sur une disparition", diretto da Pierre-Olivier François e Judith Rueff, prodotto nel 2025 da Gedeon Programmes con ARTE France.

Il film, vincitore del ‘Diable d’or’ al Festival internazionale del film alpino di Diablerets, esplora le gravi conseguenze della scomparsa dei ghiacciai: scarsità d’acqua per miliardi di persone, instabilità delle montagne, tensioni geopolitiche e alterazione delclima globale.

La proiezione sarà introdotta dal regista Pierre-Olivier François, affiancato da Fabrizio Troilo e Luca Mondardini di Fondazione Montagna sicura, presenti nel documentario.

Seguirà un dibattito moderato da Ornella Badery, presidente del Forte di Bard, con Igor Rubbo (direttore generale Arpa Valle d’Aosta), Jean Pierre Fosson (segretario generale Fondazione Montagna sicura), Michele Freppaz (professore ordinario di Pedologia e nivologia all’Università di Torino) e il regista. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su fortedibard.it.

Il documentario: un'indagine globale e le sue implicazioni

"Glaciers, enquête sur une disparition" offre una panoramica globale sui ghiacciai, con riprese da Alpi, Himalaya, Antartide, Canada e Groenlandia.

Include interviste a ricercatori quali Michael Zemp, Heïdi Sevestre e Fabrizio Troilo. Dal 2000, il 40% dei ghiacciai alpini europei è scomparso, e lo scioglimento accelera nelle Ande. Senza interventi, due miliardi di persone rischiano la scarsità d’acqua dolce. Il documentario evidenzia il rischio di inondazioni improvvise (GLOF) da circa 300 laghi glaciali in Asia centrale.

La narrazione esplora il "pic water" del ghiacciaio del Rodano e l'erosione di industria, agricoltura e relazioni internazionali legate all'acqua. Vengono illustrati i punti di bascula (tipping points) nelle calotte polari, con l'Antartide stimata tra 180 e 720 miliardi di dollari. Il film mostra azioni locali di tutela (es.

riserva di Bourg-Saint-Moritz) e campagne di sensibilizzazione. Jean-Baptiste Bosson, rispondendo a un bambino, afferma che i ghiacciai possono tornare "se fa fresco". Michael Zemp sottolinea che non guidare 250 metri con un'auto termica salva un chilogrammo di ghiaccio. Il documentario (89 minuti) è disponibile su Arte.tv fino al 1° aprile.

Il Forte di Bard: un polo per la cultura scientifica

Il Forte di Bard, storica struttura in Valle d’Aosta, si conferma un attivo promotore della cultura scientifica e ambientale. L'evento del 25 agosto si inserisce in un più ampio programma di iniziative volte a sensibilizzare sui cambiamenti climatici e sulle profonde conseguenze della fusione dei ghiacciai, coinvolgendo esperti, istituzioni e la cittadinanza.