Il Friuli Venezia Giulia introduce una significativa innovazione nell'intrattenimento pubblico. L'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, ha annunciato che la Regione finanzierà spettacoli con droni luminosi in tutti i capoluoghi di provincia, in alternativa ai tradizionali fuochi d'artificio. Questa scelta mira a offrire un divertimento più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, riducendo l'impatto negativo e i disagi per persone e animali, spesso associati agli eventi pirotecnici.

Una svolta per l'intrattenimento e la sostenibilità

L'iniziativa regionale prevede lo stanziamento di fondi specifici per ciascun capoluogo, destinati all'organizzazione di questi innovativi spettacoli con droni. Scoccimarro ha evidenziato come questa decisione rappresenti una vera e propria svolta per la qualità della vita e la tutela dell'ambiente, sottolineando che il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia a promuovere in modo strutturato questa alternativa. L'obiettivo è favorire eventi pubblici più inclusivi e sicuri, eliminando i rischi di incidenti e l'inquinamento acustico tipico dei fuochi d'artificio tradizionali.

Benefici ambientali e sociali della nuova proposta

La decisione di puntare sugli spettacoli con droni nasce dalla volontà di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, oltre a proteggere la fauna e le persone sensibili ai rumori forti.

L'assessore ha ribadito l'impegno della Regione a sostenere economicamente i Comuni che adotteranno questa soluzione, fornendo risorse dedicate per l'organizzazione degli eventi. "Siamo convinti che questa sia la strada giusta per conciliare tradizione e innovazione, offrendo spettacoli che siano al contempo sicuri e rispettosi dell'ambiente", ha dichiarato Scoccimarro, evidenziando la visione a lungo termine dell'amministrazione.

Questa misura, che riguarda tutti i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, è concepita con la prospettiva di estendere il modello anche ad altri eventi e ricorrenze pubbliche. L'intento della Regione è promuovere una nuova cultura dell'intrattenimento pubblico, attenta alle esigenze ambientali e sociali del territorio, creando un precedente significativo per altre realtà.