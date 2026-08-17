È stato siglato un accordo cruciale tra enti locali e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la tutela dell'acqua potabile nelle zone interessate dai lavori della Galleria di base del Brennero. L'intesa prevede un investimento di 10,45 milioni di euro, destinato a salvaguardare le risorse idriche durante le fasi di scavo e realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria.

L'obiettivo primario è garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico per la popolazione locale e minimizzare gli impatti dei lavori. Sono previsti interventi di monitoraggio e protezione delle falde acquifere, oltre a misure di compensazione per eventuali danni durante le operazioni di scavo.

Dettagli dell'Accordo e Interventi Specifici

L'accordo coinvolge i Comuni lungo il tracciato della Galleria di base del Brennero, RFI e altri enti competenti. Le azioni includono la creazione di sistemi di monitoraggio per acque sotterranee e superficiali, il potenziamento delle infrastrutture idriche esistenti e la predisposizione di riserve idriche supplementari. Mirano a prevenire criticità su disponibilità e qualità dell'acqua nelle fasi più delicate dei lavori.

Le parti si sono impegnate a mantenere un dialogo costante con autorità locali e cittadinanza, fornendo aggiornamenti periodici sull'avanzamento dei lavori e sui risultati dei controlli ambientali. La tutela dell'acqua potabile è una priorità condivisa e fondamentale per i soggetti aderenti all'accordo.

La Galleria di Base del Brennero: Un Progetto Strategico

La Galleria di base del Brennero è tra le principali infrastrutture ferroviarie europee in costruzione, destinata a collegare Italia e Austria tramite un tunnel di circa 55 chilometri. Il progetto mira a migliorare i collegamenti ferroviari transalpini e a promuovere il trasporto sostenibile di merci e passeggeri lungo l'importante asse del Brennero.

Le attività di costruzione della galleria sono affiancate da un costante e rigoroso monitoraggio ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla tutela delle risorse naturali e degli ecosistemi nei territori attraversati da questa nuova e strategica infrastruttura, a riprova dell'impegno alla sostenibilità.