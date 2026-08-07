Il Comune di Genova ha dato il via a un significativo piano di manutenzione estiva dei numerosi torrenti che solcano il territorio cittadino. Un investimento di oltre due milioni di euro è stato stanziato per finanziare interventi mirati su ben 45 corsi d'acqua, un'azione cruciale per la sicurezza idraulica della città. Questa vasta operazione coinvolge i principali torrenti genovesi, tra cui spiccano nomi come il Bisagno, il Polcevera, il Chiaravagna, il Fereggiano, il Cantarena, il Noce, il Torbella, il Trensasco, il Canate, il Geirato, il Veilino, il San Pietro, il San Siro di Struppa, il Molinassi e il Pianego, oltre a numerosi altri corsi d'acqua minori.

L'obiettivo primario di questi lavori è la rimozione strategica di vegetazione infestante, detriti e qualsiasi materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque. Tale approccio preventivo è essenziale per scongiurare situazioni di rischio idraulico e potenziali allagamenti, specialmente in vista delle piogge intense tipiche della stagione estiva.

Interventi specifici e copertura territoriale

Le attività previste nell'ambito di questo ambizioso piano di manutenzione includono operazioni dettagliate di sfalcio, un attento taglio selettivo della vegetazione e una profonda pulizia degli alvei. Particolare enfasi viene posta sulle aree identificate come maggiormente suscettibili al rischio di esondazione, dove l'intervento è più urgente e strategico.

Gli sforzi si concentrano in modo capillare, interessando sia i corsi d'acqua principali, di maggiore portata, sia quelli minori, garantendo così una copertura estesa e capillare dell'intero territorio comunale. L'amministrazione cittadina ha ribadito l'importanza cruciale di questa manutenzione estiva, definendola una misura preventiva irrinunciabile. Essa è infatti progettata per consolidare la sicurezza idraulica di Genova e minimizzare concretamente il pericolo di allagamenti, soprattutto in previsione di eventi meteorologici caratterizzati da piogge improvvise o di forte intensità.

L'impegno del Comune di Genova per la sicurezza idraulica

Il Comune di Genova detiene la responsabilità primaria per la gestione e la costante manutenzione dei corsi d'acqua che attraversano l'intricato tessuto urbano.

L'ente locale è attivamente impegnato nella programmazione meticolosa e nella successiva realizzazione di tutti gli interventi indispensabili per assicurare l'efficienza e la funzionalità dei torrenti. Un'attenzione particolare è dedicata alla prevenzione del rischio idraulico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica, pilastri fondamentali dell'azione amministrativa. La gestione della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, è strutturata attraverso piani annuali dettagliati e interventi specifici che vengono attuati in base alle esigenze e alle criticità rilevate sul territorio, garantendo una risposta tempestiva ed efficace alle sfide poste dalla conformazione idrogeologica della città.