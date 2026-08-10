Gorizia adotta misure urgenti per contrastare il rischio incendi. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha firmato il 10 agosto 2026 un'ordinanza "contingibile e urgente" che amplia i divieti regionali, estendendoli a nuove aree del territorio comunale. La decisione giunge in un periodo di temperature eccezionalmente elevate e prolungata assenza di precipitazioni, condizioni che rendono l'ambiente estremamente vulnerabile agli inneschi.

Il provvedimento stabilisce una serie di divieti rigorosi per prevenire qualsiasi focolaio. È espressamente proibita l'accensione di fuochi e la combustione di scarti di origine agricola e forestale.

Allo stesso modo, è vietato l'uso di dispositivi a fiamma libera, bracieri e fornelli, con l'unica eccezione delle aree specificamente attrezzate all'interno dei campeggi. L'ordinanza include anche il divieto di esplodere prodotti pirotecnici, di lanciare fiammiferi accesi o sigarette non completamente spente, e di utilizzare apparecchi che possano generare scintille in prossimità di materiale vegetale infiammabile o l'impiego di esplosivi. Le sanzioni amministrative per i trasgressori sono significative, variando da un minimo di 25 euro a un massimo di 10.000 euro.

Divieti estesi e appello alla prudenza

L'ordinanza comunale di Gorizia va oltre le disposizioni regionali già in vigore, che si concentravano principalmente sulle aree boschive.

La nuova misura estende i divieti di accensione fuochi e altre attività a parchi, giardini, aree verdi pubbliche e private non recintate, nonché a tutti i terreni agricoli non classificati come bosco. Il sindaco Ziberna ha ribadito la gravità della situazione, dichiarando: “Le elevate temperature di questi giorni e la secchezza del terreno rendono il nostro territorio estremamente vulnerabile – un piccolo gesto d’incuria può trasformarsi in un disastro di vaste proporzioni”. Ha lanciato un forte appello alla massima prudenza, rivolgendosi in particolare ad automobilisti e fumatori, affinché evitino qualsiasi comportamento che possa causare inneschi potenzialmente devastanti.

Il contesto regionale e le misure preventive

Il provvedimento adottato dal Comune di Gorizia si inserisce in un più ampio quadro di allerta regionale. La Direzione forestale del Friuli Venezia Giulia ha infatti dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi su tutto il territorio regionale. Il decreto regionale, in vigore a tempo indeterminato, prevede un rafforzamento della vigilanza e un significativo aumento delle sanzioni, che ora sono raddoppiate e oscillano tra i 100 e i 1.000 euro. Tra i comportamenti specificamente vietati a livello regionale figurano l'abbandono di sigarette non spente, lo scoppio di prodotti pirotecnici, il lancio di fiammiferi accesi, l'utilizzo di fuochi per l'eliminazione di materiali derivanti da attività agricole e l'impiego di apparecchi che producono faville.

La strategia di prevenzione a livello regionale vede un'azione sinergica e coordinata tra il servizio forestale della Regione, la Protezione civile e il Corpo forestale, per garantire la massima copertura e risposta sul territorio.