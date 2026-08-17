Un incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 agosto 2026 a Ortona, Chieti, innescato dai fuochi pirotecnici presso il Castello Aragonese. Le fiamme sono state domate intorno alle ore 2 dai Vigili del fuoco, che hanno poi effettuato la bonifica e mantenuto un presidio di controllo. L’incendio ha coinvolto parzialmente due aree esterne alla struttura, senza danni al castello.

Quasi contemporaneamente, un altro focolaio si è sviluppato nella zona del depuratore al Peticcio, anch'esso senza danni. Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, e l’assessore Antonio Sorgetti, hanno monitorato la situazione fino a tarda notte, coordinandosi con le squadre.

Il sindaco ha evidenziato la priorità di "mettere in sicurezza l'area" e ha ringraziato Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, Croce Rossa, i volontari e la ditta Nervegna per l'autobotte. Di Nardo ha sottolineato la necessità di "verificare attentamente le condizioni delle aree interessate" e ha concluso che, non essendo "la prima volta", l'accaduto impone "una riflessione per il futuro".

Le critiche dell'associazione Lida

L’associazione animalista Lida di Ortona ha espresso severe critiche, definendo l’evento “grave e che impone risposte chiare e immediate”. L’associazione ha evidenziato i rischi legati alla vicinanza del Castello Aragonese del XV secolo, del Parco Ciavocco, area verde centrale, e del versante boschivo sottostante la Passeggiata Orientale, in una zona con importanti infrastrutture.

Lida ha richiesto la pubblicazione di atti e dati sulle autorizzazioni per lo spettacolo pirotecnico, riservandosi azioni a tutela dell’ambiente, degli animali e dell’interesse collettivo.

Il contesto regionale degli incendi

Il territorio abruzzese ha purtroppo affrontato, negli ultimi anni, numerosi episodi di incendi che hanno interessato sia le aree costiere sia l’entroterra. In precedenti occasioni, come nell’agosto 2021, la zona di Ortona e altri comuni della regione sono stati colpiti da roghi che hanno richiesto l’intervento di squadre dei Vigili del fuoco anche da fuori regione, con l’impiego di elicotteri e mezzi speciali. Le autorità regionali hanno spesso sottolineato la necessità di coesione istituzionale, programmi di prevenzione e sostegno alle comunità colpite, data la vulnerabilità estiva del territorio.