La situazione dell'incendio che ha devastato l'area a ovest di Atene mostra finalmente segni di miglioramento. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta per il quinto giorno consecutivo, stanno ottenendo progressi significativi nelle operazioni di spegnimento. L'incendio, divampato lo scorso venerdì, ha purtroppo interessato e compromesso migliaia di ettari di pregiate pinete, vasta macchia mediterranea e importanti terreni agricoli. Le zone più colpite si estendono tra la località di Porto Germeno e la rinomata località balneare di Psatha, a circa 60 chilometri dalla capitale greca, un'area di grande valore naturalistico e paesaggistico.

Attualmente, il principale focolaio attivo si concentra nelle vicinanze di Psatha. Qui, un imponente dispiegamento di forze vede ancora operative 575 unità dei vigili del fuoco, supportate in modo cruciale da 12 aerei antincendio e ben 20 elicotteri, che lavorano incessantemente per contenere le fiamme. Vassilios Vathrakoyannis, responsabile dell'ufficio stampa dei vigili del fuoco, ha dichiarato: "La situazione dell'incendio è notevolmente migliorata rispetto ai giorni scorsi, ma ci sono ancora molti focolai sparsi, il che significa che le squadre rimangono sul posto per un monitoraggio costante e interventi mirati". Questa dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa ampiamente seguita.

Controlli e valutazione dei danni nelle aree colpite

Nella suggestiva località di Porto Germeno, situata a 65 chilometri a ovest di Atene e tra le aree più gravemente colpite dalle fiamme nei giorni precedenti, la polizia ha provveduto a installare barriere di controllo. Queste misure sono state adottate per regolare e limitare l'accesso all'area, consentendo così lo svolgimento delle delicate operazioni di valutazione dei danni causati dall'incendio. Parallelamente all'incendio principale, si è registrata la segnalazione di circa dieci altri focolai minori in diverse parti della Grecia. Tuttavia, le autorità hanno prontamente comunicato che questi incendi secondari sono stati tutti domati, scongiurando ulteriori pericoli.

Nonostante i progressi incoraggianti e il duro lavoro delle squadre di soccorso, il rischio di nuovi incendi rimane purtroppo "molto alto". Questo allarme è stato lanciato dalla Protezione Civile greca, che ha classificato il livello di pericolo al quattro su una scala massima di cinque. Le persistenti alte temperature, che caratterizzano il periodo, continuano a rappresentare un fattore di rischio significativo e preoccupante per l'innesco di nuovi focolai, specialmente nelle aree boschive e agricole già provate e rese vulnerabili dalle fiamme precedenti. La vigilanza rimane dunque massima.

Il ruolo cruciale della Protezione Civile nella gestione delle emergenze

La Protezione Civile in Grecia svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi naturali, con particolare attenzione agli incendi boschivi.

Questo ente è il fulcro delle operazioni di soccorso, coordinando la pianificazione delle evacuazioni e assicurando la tempestiva diffusione di allerte e informazioni vitali alla popolazione. In situazioni di emergenza di vasta portata, come quella attuale che ha interessato la regione a ovest di Atene, la Protezione Civile opera in stretta e sinergica collaborazione con le forze di polizia, i vigili del fuoco e le altre autorità locali. L'obiettivo primario di questa cooperazione è garantire la massima sicurezza dei cittadini e la protezione efficace delle aree colpite, minimizzando l'impatto di eventi così distruttivi.