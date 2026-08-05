Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto 2026, intorno alle 13:30, in località Selvena, nel comune di Castell'Azzara, in provincia di Grosseto. La rapida propagazione delle fiamme ha richiesto l'immediata attivazione del sistema regionale antincendi boschivi. Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dell’Unione dei Comuni Amiata e dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora, supportate dai vigili del fuoco. Data la difficoltà di accesso ad alcune aree a causa della conformazione del territorio, la sala operativa regionale ha disposto l'intervento di due elicotteri regionali per supportare le operazioni di spegnimento dall'alto.

Intervento aereo e misure preventive

Gli elicotteri regionali stanno operando senza sosta, eseguendo continui sganci d'acqua per circoscrivere il fronte delle fiamme e fornire un supporto cruciale alle squadre che operano a terra. La situazione è costantemente monitorata e si sta valutando l'opportunità di inviare ulteriori squadre e mezzi aerei aggiuntivi, a seconda dell'evoluzione dell'incendio. In questo contesto di emergenza, la Regione Toscana ha reiterato le sue raccomandazioni, invitando la cittadinanza a evitare qualsiasi attività in campo aperto che possa generare scintille o preveda l'uso di fonti di ignizione. È stato inoltre ribadito il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali, valido fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere disposte in base alle condizioni meteo e al rischio incendi.

Normative e monitoraggio del rischio incendi

Per prevenire ulteriori episodi, il divieto di accensione di fuochi e di abbruciamenti di residui vegetali è esteso a tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 13 giugno e validità fino al 31 agosto. Le uniche eccezioni riguardano la cottura di cibi in bracieri e barbecue, ma solo se collocati all'interno di abitazioni, delle loro pertinenze o in aree specificamente attrezzate, e sempre nel pieno rispetto delle stringenti prescrizioni del regolamento forestale. La Regione Toscana, in un'ottica di prevenzione avanzata, si avvale della collaborazione del Consorzio LaMMA e del Cnr-Ibe per un sofisticato sistema di previsione del rischio incendi.

Questo sistema, basato sull'indice canadese FWI (Fire Weather Index), permette di elaborare e pubblicare quotidianamente un dettagliato bollettino incendi boschivi per ogni comune toscano. Tale bollettino non solo indica il livello di rischio specifico, ma offre anche preziose indicazioni sui comportamenti più appropriati da adottare per la sicurezza di tutti e la salvaguardia del patrimonio boschivo.

Allerta e sanzioni per il mancato rispetto

La collaborazione dei cittadini è fondamentale nella lotta agli incendi. Chiunque avvisti un principio di incendio è caldamente invitato a segnalarlo con la massima tempestività. I numeri utili per l'allerta sono il Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi e il numero unico europeo di emergenza 112.

La Regione sottolinea l'importanza di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni vigenti, ricordando che il mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative di notevole entità, a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica.