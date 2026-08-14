Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio del 14 agosto 2026 a San Donato in Poggio, nel comune di Barberino Tavarnelle, provincia di Firenze. L'evento ha richiesto un massiccio intervento di oltre venti squadre di volontari antincendio boschivo da Firenze e Siena, supportate da tre elicotteri regionali e coordinate da due direttori delle operazioni.

Questa complessa mobilitazione ha permesso di contenere le fiamme a soli nove ettari di bosco bruciato, scongiurando la rapida propagazione a ulteriori 200 ettari di vegetazione. L'area, di elevato pregio ambientale e turistico con abitazioni e agriturismi, ha reso l'intervento prioritario per la salvaguardia del territorio.

Misure di sicurezza e prevenzione in corso

Per rafforzare la messa in sicurezza e prevenire nuove riprese, è atteso l'impiego di un Canadair nelle zone più fitte. Una macchina movimento terra sarà inoltre utilizzata per creare piste carrabili e separare la vegetazione compromessa dal fuoco da quella integra, riducendo il rischio di nuovi focolai e stabilizzando l'area.

Appello alla massima attenzione per il rischio incendi

La Regione ha rivolto un appello urgente alla popolazione, esortando a mantenere il massimo livello di attenzione a causa delle elevate temperature e della siccità. Qualsiasi attività, agricola o turistica nelle aree boscate, può innescare pericolosi incendi. Un monito specifico è stato lanciato per Ferragosto, quando le tradizionali grigliate, se gestite con superficialità, possono causare danni incalcolabili al patrimonio.

Il rischio di incendi boschivi nel Fiorentino è sotto costante monitoraggio. Le condizioni climatiche estive e la vegetazione secca aumentano la vulnerabilità del territorio. Le autorità raccomandano comportamenti prudenti e il rispetto delle norme di prevenzione per proteggere ambiente e sicurezza.