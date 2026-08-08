Un incendio boschivo è divampato il 7 agosto 2026 vicino al lago del Brugneto, il principale invaso artificiale d'acqua potabile della Liguria, situato nell'entroterra della Città metropolitana di Genova. L'evento ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo di Montoggio, impegnati nelle operazioni di spegnimento a Santa Maria del Porto, nel Comune di Torriglia. La prontezza della risposta è stata cruciale.

Fiamme sotto controllo: nessuna persona coinvolta, nessuna abitazione a rischio

Le fiamme sono ora sotto controllo.

Le squadre di emergenza hanno circoscritto il rogo, prevenendone la propagazione. Non si segnalano persone coinvolte né abitazioni a rischio nell'area. L'azione coordinata e tempestiva ha salvaguardato sicurezza e ambiente. L'intervento ha limitato l'estensione del fuoco, proteggendo popolazione e la preziosa risorsa idrica del lago del Brugneto, priorità assoluta per la Liguria.

Il ruolo strategico del lago del Brugneto e l'efficacia delle squadre antincendio

Il lago del Brugneto è una delle principali riserve idriche regionali, svolgendo una funzione strategica per l'approvvigionamento di acqua potabile nella Liguria centrale. La sua conservazione è di vitale interesse. Gli interventi di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi sono gestiti da un sistema organizzato con squadre specializzate dei vigili del fuoco e volontari locali, come quelli dell'antincendio boschivo di Montoggio. La loro operatività coordinata è essenziale per tutelare territorio, risorse naturali e acqua potabile, garantendo risposte rapide ed efficaci alle emergenze.