L'incendio che ha devastato per una settimana i boschi del versante orientale del Cermis è stato finalmente dichiarato sotto controllo. La Provincia di Trento ha annunciato la conclusione della fase di spegnimento, avviando al contempo una meticolosa attività di sorveglianza. L'obiettivo è monitorare costantemente l'area per prevenire e individuare tempestivamente l'eventuale presenza di nuovi focolai, garantendo così la piena sicurezza del territorio.

Operazioni di spegnimento: un impegno straordinario

Le operazioni di contenimento e spegnimento hanno richiesto un impegno eccezionale e coordinato, coinvolgendo centinaia di Vigili del fuoco.

In prima linea, i corpi volontari dell’intera Val di Fiemme, affiancati dai distretti di Fassa e Trento, hanno operato sotto la guida esperta dell'ispettore distrettuale Stefano Sandri. Un ruolo cruciale è stato svolto anche dal Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e dal Corpo forestale del Trentino, che hanno lavorato in sinergia per domare le fiamme.

Un contributo innovativo e significativo è giunto dall'utilizzo dei cannoni degli impianti di innevamento. Posizionati sul margine superiore dell’area interessata dall'incendio, questi strumenti hanno permesso di creare barriere d'acqua, contribuendo efficacemente a contenere la propagazione delle fiamme e a facilitare l'intervento delle squadre a terra.

L’elicottero del Corpo permanente ha effettuato incessanti lanci d’acqua, prelevando il carico dal bacino di innevamento e riversandolo sulle zone più critiche, frenando ulteriormente l'avanzata del fuoco.

Parallelamente, le squadre di terra hanno condotto un lavoro estenuante, scendendo lungo i pendii impervi e intervenendo manualmente. Questa fase ha incluso la rimozione di ceppaie e altro materiale combustibile, essenziale per eliminare ogni potenziale fonte di alimentazione per i focolai residui. L’ultima attività di spegnimento si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri, con l'individuazione e l'estinzione dell'ultimo focolaio attivo. Le successive verifiche, supportate anche da voli con drone, hanno confermato temperature contenute e un drastico abbassamento del rischio di riaccensione.

Fase di sorveglianza e appello alla prudenza

Con la fase di spegnimento conclusa, l'attenzione si sposta ora sulla sorveglianza costante dell’area. Le squadre continueranno a effettuare verifiche sul territorio per assicurarsi che non vi siano nuovi inneschi. In questo contesto, la Protezione civile del Trentino ha ribadito l'importanza della massima prudenza, rinnovando l’invito a non accendere fuochi al di fuori delle aree specificamente autorizzate e a evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco e la rapida propagazione di incendi boschivi, specialmente in considerazione delle attuali condizioni meteorologiche.

Il ruolo chiave del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento

Il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, con la sua sede in Via Secondo da Trento, 2, si conferma un pilastro fondamentale nelle operazioni di emergenza e prevenzione incendi nella provincia. Sotto la direzione della comandante Ilenia Lazzeri, il comando gestisce una sala operativa sempre attiva per le urgenze (telefono 0461 492300), oltre a uffici amministrativi e dedicati alla prevenzione incendi (telefono 0461 492220). Parte integrante della Direzione Interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige, il Corpo coordina efficacemente le attività di soccorso pubblico e difesa civile, dimostrando la sua capacità operativa e organizzativa in situazioni critiche come quella del Cermis.