Un vasto e persistente incendio boschivo sta continuando a tenere in allerta il territorio di Gizzeria, in contrada Destro, nel lametino. Le operazioni di spegnimento, che vedono impegnati i Vigili del fuoco senza sosta, sono iniziate alle 19:30 del 4 agosto 2026 e proseguono con intensità. Le fiamme, che si manifestano su molteplici fronti, stanno divorando ampie zone boscose, creando uno scenario di grande complessità e richiedendo un massiccio dispiegamento di risorse umane e tecniche per contenerne l'avanzata distruttiva.

L'intervento aereo e terrestre: una lotta incessante

Per contrastare l'estensione del rogo, è stato attivato un imponente dispositivo di mezzi aerei e squadre operative a terra. Attualmente, cinque Canadair della flotta aerea dello Stato sono in azione, provenienti strategicamente dalle basi di Lamezia Terme, Trapani e Bari, per garantire una copertura efficace e rapida. A supporto delle operazioni aeree, un elicottero della flotta regionale contribuisce con lanci mirati di acqua. Durante l'intera notte, le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente, con un impegno costante e determinato, per prevenire che il fronte dell'incendio si propagasse verso le abitazioni. Grazie a questa azione tempestiva e coordinata, è stato possibile salvaguardare gli immobili maggiormente esposti al rischio, evitando danni ben più gravi alle strutture residenziali presenti nell'area.

Il contesto regionale delle emergenze antincendio

L'emergenza che sta interessando Gizzeria si inserisce in un quadro più ampio di eventi critici legati agli incendi di vegetazione che hanno colpito e continuano a colpire la Calabria. La regione, infatti, è stata recentemente teatro di numerosi roghi. Un esempio significativo si è verificato il 20 giugno 2026, quando si sono registrati circa 60 incendi sul territorio calabrese. In quell'occasione, l'intervento dei mezzi aerei antincendio, sia della flotta statale che di quella regionale, si è rivelato cruciale per il contenimento delle fiamme. Situazioni analoghe hanno richiesto interventi complessi anche in altri comuni, come Trebisacce, dove le operazioni sono state rese particolarmente ardue da una combinazione di condizioni meteorologiche sfavorevoli e dalla presenza di vegetazione secca, fattori che spesso alimentano e rendono più difficili da domare i fronti di fuoco.

La flotta aerea dello Stato, composta da Canadair ed elicotteri, rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema di protezione civile, fornendo un supporto indispensabile alle squadre di terra e dimostrandosi uno strumento strategico per la gestione delle emergenze boschive su larga scala.