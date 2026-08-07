Un vasto incendio è divampato nella tarda serata del 6 agosto 2026, scatenando un'emergenza nella contrada Fraticelli di Alanno, in provincia di Pescara. L'allarme è stato lanciato intorno alle 22:00, quando le fiamme, alimentate dalle elevate temperature e dal vento persistente, si sono propagate con estrema rapidità, coinvolgendo un'area stimata in circa 50 ettari. Inizialmente, il rogo ha devastato principalmente sterpaglie e fitta vegetazione, per poi estendersi nelle ore successive, minacciando e interessando un bosco presente nella stessa zona.

Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso e di notevole complessità, vedono l'impiego di 24 operatori dei vigili del fuoco. Questi sono affiancati da un imponente dispiegamento di mezzi, tra cui due autopompe serbatoio, cinque moduli antincendio, un'autobotte e l'essenziale supporto aereo dell'elicottero dei vigili. Sul terreno operano incessantemente anche squadre di terra e i volontari della protezione civile. Durante la notte, l'avanzata inesorabile delle fiamme ha minacciato direttamente un'abitazione, ma il pronto e decisivo intervento dei soccorritori ha scongiurato conseguenze ben peggiori. Sebbene le cause esatte del rogo non siano ancora state accertate, alcune testimonianze raccolte sul posto suggeriscono che il fuoco possa essere partito da tre punti distinti.

Il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi, segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione. La complessità delle operazioni è ulteriormente accentuata dall'estensione del fronte di fuoco e dalla presenza abbondante di vegetazione secca, che funge da combustibile.

Le operazioni di spegnimento e i mezzi impiegati

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha ribadito l'impegno costante di 24 operatori e di un consistente numero di mezzi terrestri e aerei per contenere l'incendio. L'elicottero dei vigili del fuoco ha svolto un ruolo cruciale, rafforzando le operazioni di spegnimento dall'alto e contribuendo a individuare i focolai più critici, mentre le squadre di terra si sono concentrate sulla circoscrizione del rogo e sulla protezione delle abitazioni civili a rischio.

Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da alte temperature e un forte vento persistente, hanno purtroppo ostacolato significativamente le attività di spegnimento e favorito la rapida e pericolosa propagazione delle fiamme su un fronte molto ampio.

L'intervento della Protezione Civile

La Protezione Civile è intervenuta con i suoi volontari, fornendo un supporto indispensabile e prezioso alle squadre di soccorso impegnate sul campo. La struttura opera in stretto coordinamento con i vigili del fuoco e le autorità locali, svolgendo un ruolo fondamentale e strategico nella gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi in Abruzzo. L'obiettivo primario di queste squadre è la prevenzione, il monitoraggio costante e l'intervento rapido per limitare i danni a persone, abitazioni e all'ambiente naturale. La Protezione Civile dispone di una rete ben organizzata di volontari e mezzi specificamente dedicati al contrasto efficace di tali eventi calamitosi.