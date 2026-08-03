L'Aquila, 3 agosto 2026 – Prosegue senza sosta nell'Aquilano la battaglia contro l'incendio che, dal 22 luglio, ha già devastato oltre 74 ettari di prateria e boschi. Le complesse operazioni di spegnimento vedono impegnati cinque canadair e un elicottero della Protezione Civile, in un incessante sforzo per contenere le fiamme che, alimentate dal caldo e dal vento, si sono riattivate più volte. Il fronte del fuoco, originatosi nel territorio del comune di Lucoli, ha percorso chilometri, superando la montagna e avvicinandosi pericolosamente alle frazioni aquilane di Roio Piano, Roio Poggio e Santa Rufina.

Intervento dell'Esercito e situazione monitorata

In una recente riunione tenutasi in prefettura, è stato deliberato l'intervento dell'Esercito. Il loro compito sarà quello di allargare la mulattiera che conduce verso i monti sovrastanti le frazioni dell'Aquila, un'azione cruciale per facilitare il passaggio di mezzi e personale indispensabile alle successive operazioni di bonifica. Sebbene la richiesta iniziale per un coinvolgimento più esteso delle forze armate fosse stata avanzata, la situazione è stata definita sotto controllo, portando a limitare l'intervento all'ampliamento della sola strada di montagna.

Fronti attivi a Rocca di Mezzo e Lucoli

Oltre all'emergenza principale, altre criticità si registrano nella zona, in particolare a Rocca di Mezzo.

Qui, un rogo divampato nell'area dei Colli della Mula si è esteso in direzione di Secinaro, arrivando a minacciare le strutture ricettive locali. Nonostante l'avvicinamento, non è stata necessaria alcuna evacuazione, ma in via precauzionale, un'autobotte dei vigili del fuoco è stata strategicamente posizionata nel piazzale di una delle strutture alberghiere. Il fronte delle fiamme ha mostrato una preoccupante tendenza a riprendere vigore ogni qualvolta il vento ha ricominciato a soffiare, rendendo indispensabile un presidio notturno costante per monitorare l'evoluzione.

Le attività di spegnimento hanno coinvolto un'ampia mobilitazione di risorse: elicotteri della Protezione Civile regionale, dei Carabinieri Forestali, un Canadair e un elicottero Erickson hanno effettuato numerosi lanci dall'alto.

Sul terreno, squadre AIB (Antincendio Boschivo), diverse associazioni di volontariato e numerosi mezzi dei vigili del fuoco hanno operato incessantemente. Una prima stima informale indica che l'area percorsa dalle fiamme a Rocca di Mezzo potrebbe aver raggiunto gli 8 o 9 ettari. Per quanto riguarda l'incendio nel territorio di Lucoli, su un costone impervio a monte dei residence di Prato Lonaro, il sindaco Michelangelo Peretti ha dichiarato: “Le fiamme non sono ancora domate, ma la situazione è sotto controllo”. Le operazioni in quest'area sono particolarmente ardue a causa dell'impossibilità per i mezzi pesanti di raggiungere direttamente il fronte del fuoco, mentre la Protezione Civile è riuscita ad avvicinarsi utilizzando fuoristrada dal versante opposto.

Si spera nell'attivazione di ulteriori mezzi aerei per la mattinata, data la difficoltà di accesso terrestre. Le cause di questo rogo rimangono da chiarire, considerando che il punto d'innesco è isolato, poco frequentato e di difficile accesso.