Italgas ha avviato la prima connessione di un impianto a biometano alla sua rete di distribuzione ad Aprilia, in provincia di Latina. L'impianto, di proprietà di ER Società Agricola, permetterà di immettere nella rete circa 4 milioni di metri cubi di biometano ogni anno. Questo volume è equivalente ai consumi medi di circa 8.800 famiglie residenti nell'area, segnando un passo significativo verso l'autonomia energetica locale.

Per questa operazione, è stato realizzato un nuovo tratto di rete di circa 1.700 metri e un impianto dedicato alla ricezione e all'immissione del gas rinnovabile nella rete locale.

Pier Lorenzo Dell’Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, ha evidenziato come "l’attivazione di Aprilia rappresenti la prima estensione della produzione di biometano all’area pontina, rafforzando così la presenza di connessioni dedicate ai gas rinnovabili nel Lazio". Dell'Orco ha inoltre anticipato numerose nuove attivazioni a livello territoriale nei prossimi mesi.

L'espansione del biometano e gli obiettivi di Italgas

L'intervento ha previsto infrastrutture specifiche per garantire un'integrazione sicura ed efficiente del biometano nella rete di distribuzione. L'obiettivo è rendere questa risorsa disponibile sia per le famiglie che per le imprese locali. Con l'attivazione di questo nuovo impianto, il numero totale di siti di produzione di biometano connessi alla rete Italgas raggiunge quota 17.

L'azienda punta a raggiungere, entro il 2030, una capacità di immissione di 1,2 miliardi di metri cubi annui di biometano.

Italgas: un ruolo chiave nella distribuzione di gas rinnovabile

Italgas è un attore fondamentale nella distribuzione di gas naturale e biometano, grazie a una rete capillare su tutto il territorio nazionale. L'azienda gestisce l'infrastruttura per ricevere e immettere il biometano prodotto da impianti locali, garantendo sicurezza ed efficienza nella distribuzione. Gli impianti connessi alla rete Italgas sono progettati per integrare crescenti quantità di gas rinnovabile, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e alla transizione energetica.