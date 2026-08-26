Il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande d'Italia e situato nel Parco Nazionale dello Stelvio, sta vivendo un rapido e preoccupante declino. Il suo arretramento e la perdita di spessore sono attribuiti alla crisi climatica e agli eventi meteorologici estremi. L'allarme è stato lanciato dalla Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, che ha coinvolto esperti del Servizio Glaciologico Lombardo, dell’Università Statale di Milano e del Parco Nazionale dello Stelvio nel monitoraggio dell'ecosistema.

I dati raccolti dipingono un quadro desolante: dall’inizio del secolo, il ghiacciaio dei Forni ha subito un arretramento complessivo di circa 3 chilometri.

Nelle giornate più calde, la massa glaciale può perdere fino a 10 centimetri di spessore in un solo giorno. Tra il 2014 e il 2022, il fronte del ghiacciaio si è ritirato di oltre 400 metri. In alcune sezioni, la perdita di spessore ha raggiunto i 70 metri, un'altezza paragonabile a quella di un edificio di venti piani, a testimonianza della drastica riduzione della sua massa.

I segnali evidenti del degrado glaciale

Lo stato di degrado del ghiacciaio dei Forni è visibile attraverso diversi indicatori. L'annerimento della superficie, dovuto all'accumulo di detriti, aumenta l'assorbimento della radiazione solare, accelerando la fusione. Si aggiungono un aumento significativo della copertura detritica e una progressiva disgregazione della fronte glaciale.

Questi fenomeni sono aggravati da alte temperature persistenti e da piogge intense, frequenti anche a quote elevate (oltre 3000 metri), contribuendo all'accelerazione della fusione e all'arretramento del ghiacciaio.

Il ruolo cruciale del monitoraggio e della tutela

La "Carovana dei Ghiacciai" di Legambiente è fondamentale per raccolta dati e monitoraggio dei ghiacciai alpini. Si avvale della collaborazione di Servizio Glaciologico Lombardo, Università Statale di Milano e Parco Nazionale dello Stelvio. Quest'ultimo, istituito nel 1935, si estende su un'ampia area delle Alpi centrali e ricopre un ruolo strategico nella tutela degli ecosistemi montani. Il Parco è un centro di ricerca scientifica sul cambiamento climatico e i suoi impatti sui ghiacciai, fornendo conoscenze essenziali per conservazione e adattamento.