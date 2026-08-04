La Liguria si trova ad affrontare il quinto giorno consecutivo di bollino rosso per l'ondata di calore, un'allerta massima emanata dal Ministero della Salute. Le temperature percepite hanno toccato i 35 gradi nella giornata di giovedì, un valore influenzato dal disagio bioclimatico che combina la temperatura dell'aria con l'umidità relativa.

I dati dell’Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl) hanno evidenziato giovedì mattina, intorno alle 11, picchi significativi di umidità. A Imperia è stata registrata l'81%, a Savona il 72% e a Genova il 66%.

La situazione è apparsa leggermente migliore a La Spezia, con un valore del 43%.

Il massimo grado di allerta per i servizi sanitari e sociali rimane attivo. La Protezione Civile ha rinnovato le sue raccomandazioni, invitando i cittadini a evitare l'esposizione nelle ore più calde, a consumare pasti leggeri, a bere abbondante acqua e a prestare particolare attenzione alla corretta conservazione di cibi e farmaci.

Allerta sanitaria e supporto ai cittadini

Per supportare la popolazione durante questa fase critica, la Protezione Civile ha attivato il numero verde regionale 800 593 235. Il servizio, gratuito e operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, fornisce orientamento, informazioni e raccoglie le richieste dei cittadini, con l'obiettivo primario di proteggere le persone fragili dai rischi legati alle ondate di calore.

Il bollino rosso, che rappresenta il livello 3 di allerta, indica una vera e propria emergenza. Questa condizione può avere effetti negativi sulla salute non solo dei gruppi più vulnerabili – come gli anziani, i bambini molto piccoli e chi soffre di malattie croniche – ma anche sulla popolazione sana e attiva. Una prolungata ondata di calore, infatti, amplifica i rischi per la salute generale.

Consigli e misure preventive

Il Ministero della Salute ha diffuso una serie di indicazioni operative per affrontare al meglio l'emergenza. È fondamentale evitare l'esposizione diretta al sole e al caldo nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 11 e le 18. Si raccomanda inoltre di consultare quotidianamente il bollettino meteo della propria città per essere sempre aggiornati sulle previsioni.

Tra le misure preventive, si consiglia di indossare indumenti chiari e leggeri, preferibilmente in fibre naturali, e di proteggere la testa con un cappello. Mantenere un'adeguata idratazione è cruciale: bere molti liquidi, moderando bevande zuccherate o alcoliche. L'alimentazione dovrebbe essere leggera, privilegiando pasta e pesce rispetto alla carne, e ricca di frutta e verdura fresca. È altrettanto importante assicurare una corretta conservazione di alimenti deperibili e farmaci, tenendoli lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

In presenza di sintomi riconducibili a disturbi legati al caldo, è essenziale contattare un medico. La massima attenzione è richiesta per la tutela delle persone più vulnerabili, inclusi gli anziani, i bambini e gli individui affetti da patologie croniche, che sono maggiormente esposti ai pericoli delle alte temperature.