L'Italia è ancora sotto l'influenza di una persistente ondata di caldo, una condizione meteorologica che, secondo le più recenti previsioni, è destinata a protrarsi per altri dieci giorni. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ha annunciato che il dominio dell'anticiclone africano continuerà a caratterizzare in modo significativo il clima su tutta la penisola, mantenendo un'atmosfera rovente e afosa.

Previsioni dettagliate per il Nord: temporali e una breve tregua termica

Nonostante l'intensità del caldo che ha avvolto il Paese, il Nord Italia si prepara a vivere una breve parentesi di instabilità.

Questa fase sarà contraddistinta dall'arrivo di temporali che, seppur localizzati, porteranno una temporanea e attesa diminuzione delle temperature. Già dalla sera del 6 agosto, sono previsti temporali intensi che si dirigeranno verso le pianure del Triveneto, segnalando l'inizio di questo cambiamento. Il giorno successivo, venerdì 7 agosto, piogge e rovesci colpiranno a macchia di leopardo diverse zone della Pianura Padana, contribuendo a rinfrescare l'aria. L'instabilità meteorologica proseguirà anche nel fine settimana, favorendo ulteriori rovesci sparsi, in particolare nelle aree montane e, localmente, anche nelle zone di pianura. Infine, lunedì, si attendono nuovi acquazzoni che interesseranno le pianure settentrionali.

Come sottolineato da Tedici, questi fenomeni temporaleschi "porteranno una fase di minimo respiro al Nord", permettendo alle temperature di scendere dai "roventi 39-40 °C" a valori più "umani" di 35-36 °C.

La situazione al Centro e Sud: caldo persistente e fenomeni isolati

Al Centro e al Sud, la situazione meteorologica rimarrà prevalentemente stabile e caratterizzata da un caldo persistente e sole intenso. Tuttavia, non si escludono temporali pomeridiani localizzati, che interesseranno principalmente le zone appenniniche e le Isole Maggiori. Entrando nel dettaglio delle previsioni, per la giornata di giovedì 6 agosto, al Centro e al Sud i fenomeni temporaleschi pomeridiani saranno concentrati sulle aree montuose.

Venerdì 7 agosto, i temporali pomeridiani continueranno a interessare l'Appennino e la Sicilia, seppur in maniera isolata. Per sabato 8 agosto, il tempo si manterrà stabile e soleggiato al Centro e al Sud, con l'eccezione di occasionali e brevi fenomeni temporaleschi che potranno manifestarsi in Appennino.

Il ritorno dell'anticiclone africano e le prospettive per Ferragosto

Una volta terminata questa breve parentesi di instabilità che interesserà il Nord, l'anticiclone africano è destinato a riprendere prepotentemente il controllo dell'intera scena meteorologica italiana. Le proiezioni a lungo termine indicano che la festività di Ferragosto sarà pienamente all'insegna del solleone, con un nuovo e significativo aumento delle temperature su tutto il territorio nazionale. Si preannuncia quindi un periodo di caldo intenso e diffuso, senza ulteriori tregue significative dopo la parentesi settentrionale.