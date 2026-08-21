Un capriolo è stato tratto in salvo a Lago di Fiumalbo, nell'Appennino modenese, dopo essere rimasto incastrato nella recinzione di un'abitazione. L'episodio, avvenuto il 21 agosto 2026, ha visto l'intervento tempestivo della Polizia Provinciale e del personale specializzato del Centro soccorso animali 'Il Pettirosso' di Modena. L'allarme è scattato a seguito della segnalazione dei proprietari della casa, che avevano notato l'animale in evidente difficoltà e impossibilitato a liberarsi da solo.

Gli agenti della Polizia Provinciale sono giunti sul posto e hanno operato in stretto coordinamento con i volontari del Centro 'Il Pettirosso'.

L'obiettivo primario era evitare ulteriori traumi al capriolo durante le delicate operazioni di soccorso. L'esemplare è stato prima immobilizzato con cura e poi liberato dalla rete metallica che lo teneva prigioniero. Una volta messo in sicurezza, è stato affidato ai volontari del centro specializzato per le cure necessarie.

Il trasferimento e le cure specialistiche al 'Pettirosso'

Dopo il riuscito salvataggio, il capriolo è stato immediatamente trasferito presso la struttura modenese del Centro soccorso animali 'Il Pettirosso'. Qui, l'animale sarà sottoposto a un ciclo completo di accertamenti veterinari e riceverà tutte le cure necessarie per il suo pieno recupero. L'obiettivo finale è la sua riabilitazione e il successivo restituzione al suo habitat naturale, una volta che le sue condizioni di salute saranno giudicate idonee.

Il Centro soccorso animali 'Il Pettirosso' di Modena si conferma una struttura specializzata e di riferimento per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà. La sua attività, svolta in collaborazione sinergica con le forze dell'ordine e la cittadinanza, è fondamentale per garantire il recupero e il reinserimento degli animali selvatici nel loro ambiente. Il centro fornisce assistenza veterinaria qualificata e promuove attivamente la tutela della biodiversità locale.

L'importanza della Polizia Provinciale e la collaborazione cittadina

La Polizia Provinciale ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo cruciale nella gestione delle emergenze che coinvolgono la fauna selvatica.

Il suo intervento tempestivo e professionale è essenziale per soccorrere gli animali in difficoltà e per coordinare le operazioni con i centri specializzati, assicurando il loro recupero. In situazioni come quella del capriolo di Fiumalbo, la segnalazione immediata da parte dei cittadini si rivela un fattore determinante per il buon esito del salvataggio.

Questa vicenda sottolinea l'importanza vitale della collaborazione tra la cittadinanza, le forze dell'ordine e i centri di recupero specializzati. Tale sinergia è un elemento chiave per la protezione della fauna selvatica e per la prevenzione di episodi che potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza degli animali, specialmente nei delicati ecosistemi dell'Appennino modenese.