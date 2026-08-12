Un incendio boschivo divampa da nove giorni in alta Valsessera, nel Biellese, coinvolgendo il Monte Barone. Il rogo ha già interessato mille ettari di bosco e presenta un fronte attivo di nove chilometri. Le fiamme si stanno propagando verso valle, destando particolare preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che risulta circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con sorvoli di elicottero e Canadair per cercare almeno di limitare i danni. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco, i volontari dell’Associazione antincendi boschivi (Aib) e la Protezione civile.

L’obiettivo prioritario è contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le strutture e le aree boschive ancora non raggiunte dal fuoco.

Dettagli sull’intervento e situazione attuale

Il fronte dell’incendio, esteso per nove chilometri, rende particolarmente complesse le operazioni di contrasto. Gli interventi aerei, con elicotteri e Canadair, sono affiancati dal lavoro delle squadre a terra che cercano di arginare la propagazione delle fiamme e di mettere in sicurezza le aree più esposte. La presenza del rifugio Monte Barone all’interno della zona coinvolta rappresenta una delle principali criticità, vista la possibilità che la struttura sia stata danneggiata dal calore e dal fuoco.

Le autorità locali mantengono alta l’attenzione, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione e coordinando le risorse disponibili per fronteggiare l’emergenza.

Il coinvolgimento di numerosi volontari e operatori specializzati testimonia la gravità dell’evento e la necessità di un’azione coordinata su più fronti.

Il ruolo della Protezione civile e delle squadre Aib

La Protezione civile, insieme ai volontari dell’Aib e ai Vigili del Fuoco, svolge un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza incendi in Piemonte. Queste organizzazioni sono impegnate nella prevenzione, nel monitoraggio e nell’intervento diretto in caso di incendi boschivi. In particolare, la Protezione civile piemontese opera in stretto coordinamento con le altre forze di soccorso per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio.

Il sistema regionale di Protezione civile del Piemonte si occupa di coordinare le attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, compresi gli incendi boschivi. Attraverso la collaborazione con enti locali, volontari e corpi specializzati, viene assicurata una risposta tempestiva ed efficace alle situazioni di rischio ambientale.