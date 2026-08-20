La Regione Valle d'Aosta ha annunciato l'apertura di un nuovo bando con una dotazione complessiva di un milione e 50.000 euro, interamente dedicato al miglioramento degli alpeggi. Questa iniziativa rientra nell'ambito dell'intervento Srd09, denominato “Investimenti non produttivi nelle aree rurali”, parte integrante del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027. Le domande per accedere a questi finanziamenti potranno essere presentate in un periodo specifico, che va dal 24 agosto al 26 ottobre 2026.

Finanziamenti per il Miglioramento degli Alpeggi: Dettagli e Requisiti

I contributi previsti da questo bando sono specificamente indirizzati ai soggetti privati proprietari di alpeggi. È fondamentale che questi soggetti non esercitino direttamente attività agricola all'interno del sito interessato dall'investimento. L'aiuto pubblico offerto coprirà una quota significativa, pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Gli investimenti finanziabili devono rientrare in un intervallo economico ben definito: un minimo di 100 mila euro e un massimo di 300 mila euro per singolo progetto.

Il ventaglio degli interventi finanziabili è ampio e mira a una riqualificazione completa degli alpeggi. Tra le opere ammesse figurano il restauro e la ristrutturazione degli immobili esistenti, la realizzazione di ampliamenti funzionali alle attività agricole, l'acquisto e l'installazione di attrezzature e impianti fissi essenziali.

Sono inclusi anche gli arredi destinati a punti vendita, l'implementazione di sistemi per l'approvvigionamento energetico basati su fonti rinnovabili e la realizzazione di opere idriche per la raccolta e la distribuzione dell'acqua, cruciale anche per l'abbeverata del bestiame.

Modalità di Accesso e Contesto Normativo

Le risorse che alimentano questo importante bando provengono da diverse fonti: l'Unione Europea, tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr), lo Stato italiano e la stessa Regione Valle d'Aosta, a testimonianza di un impegno congiunto per il territorio. L'ammissione ai contributi non è automatica, ma dipenderà dalla posizione che ogni domanda otterrà nella graduatoria finale, stilata in base a criteri di valutazione dettagliati e previsti dal bando.

Oltre al contributo a fondo perduto, per gli stessi investimenti, sarà possibile richiedere un mutuo a tasso agevolato integrativo. Questa ulteriore opportunità è regolamentata ai sensi della legge regionale 17/2016. Tutte le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), garantendo così trasparenza e uniformità nella procedura.

Obblighi di Comunicazione e Risorse Utili

L'intervento Srd09 si inserisce pienamente tra le misure strutturali del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Valle d'Aosta, con l'azione “B” specificamente dedicata al miglioramento degli alpeggi. I beneficiari dei fondi europei sono tenuti a rispettare precisi obblighi di comunicazione.

È richiesto l'utilizzo dei loghi ufficiali dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione su ogni materiale di comunicazione relativo all'operazione finanziata. Il rispetto di queste procedure è obbligatorio e soggetto a controlli rigorosi.

Per facilitare la partecipazione e la corretta gestione delle pratiche, sono disponibili sul sito della Regione Valle d'Aosta, nella sezione dedicata ai bandi del CSR 2023-2027, diverse risorse utili. Tra queste, si trovano indicazioni dettagliate per la compilazione delle domande, la gestione dei preventivi, la procedura di abilitazione dei professionisti per l'accesso al SIAN e la tabella dei valori per il calcolo della Produzione Standard. Queste guide sono essenziali per una corretta e completa presentazione delle istanze.