Una colonia estesa di Spirodela polyrhiza, nota come lenticchia d'acqua maggiore e considerata ormai rara nella Pianura Padana, è stata individuata lungo il fiume Reno, a Madonna del Bosco, Argenta (Ferrarese). La scoperta, effettuata da Graziano Rossi, professore di Botanica applicata dell'Università di Pavia e collaboratore del Parco del Delta del Po, ha permesso di avviare un intervento di prelievo e trasferimento della specie. Questa azione rientra nel progetto europeo Life Fresh, finalizzato al recupero degli ambienti di palude d'acqua dolce.

Il 12 agosto, il Parco del Delta del Po, il Comune di Ravenna e il Consorzio della Bonifica Renana hanno trasferito parte della popolazione di Spirodela polyrhiza in ambienti idonei, tra cui Punte Alberete (Ravenna) e le Valli di Argenta. Una porzione è stata conservata nel vivaio di piante acquatiche gestito dal Consorzio ad Argenta. Il progetto Life Fresh, avviato nel 2025 e della durata di cinque anni, coinvolge anche il Comune di Argenta e l'Università di Ferrara. Il suo obiettivo è recuperare gli ecosistemi delle paludi d'acqua dolce del Delta del Po, con interventi a Punte Alberete, Valle Mandriole (Ravennate), Vallesanta, Bassarone e Val Campotto (Argentano).

Il progetto Life Fresh: recupero e tutela delle paludi

Life Fresh è un progetto europeo volto alla tutela e al ripristino degli ecosistemi di palude d'acqua dolce nel Delta del Po. Le attività prevedono interventi in diverse zone, tra cui Punte Alberete e Valle Mandriole nel Ravennate, e Vallesanta, Bassarone e Val Campotto nell'Argentano. Il trasferimento della Spirodela polyrhiza è una delle azioni chiave per favorire la biodiversità e la resilienza degli habitat acquatici locali.

Gestione idrica e interventi per la salute degli ecosistemi

La gestione delle aree umide come Punte Alberete e Valle Mandriole richiede interventi periodici per garantire la sopravvivenza degli ecosistemi. In assenza di adeguato ricambio d'acqua, si ricorre al prosciugamento per ossigenare i fondali e rimuovere i fanghi depositati.

Il direttore del Parco del Delta del Po ha spiegato che tali misure replicano il naturale abbassamento e innalzamento dei livelli dell’acqua, essenziale per la salute delle specie vegetali e animali. È inoltre in corso un progetto finanziato per la creazione di un canale di adduzione diretta di acqua dolce dal Lamone per Valle Mandriole. L'obiettivo è migliorare il ricambio idrico e favorire la reintroduzione di specie vegetali palustri di pregio, come le ninfee.