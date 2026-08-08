L'8 agosto 2026, la Protezione Civile Abruzzese è intervenuta con urgenza nelle aree montane di Farindola, in provincia di Pescara, per affrontare una grave emergenza idrica. La prolungata siccità ha causato il prosciugamento delle sorgenti di Vado di Sole, situate sul Gran Sasso, lasciando completamente vuote le vasche destinate all'abbeveraggio. Questa situazione ha messo in seria e immediata difficoltà numerosi animali al pascolo e la fauna selvatica locale, che si trovavano senza accesso all'acqua.

La sera precedente all'intervento, una richiesta di aiuto era giunta alla sala operativa della Protezione Civile Abruzzese.

In risposta, il Comune di Farindola ha prontamente attivato il proprio Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni di soccorso. Una cisterna d'acqua è partita dall'Aquila, dirigendosi verso Farindola per rifornire le vasche rimaste a secco, un'azione cruciale per il benessere degli animali.

Il salvataggio e il ruolo dei volontari

L'operazione di salvataggio è stata resa possibile grazie a un efficace coordinamento tra la Protezione Civile regionale, il Comune di Farindola e la Pivec, una delle associazioni di volontariato più attive e organizzate sul territorio. L'intervento, evaso in tempi rapidi, ha permesso di alleviare le condizioni critiche in cui versavano gli animali. Il presidente della Pivec, Thomas Malatesta, ha dimostrato un impegno diretto nell'emergenza, guidando personalmente il veicolo che trasportava la preziosa risorsa idrica.

Volontari di Farindola e allevatori locali hanno espresso la loro profonda gratitudine al direttore dell'agenzia di Protezione Civile, Maurizio Scelli. Hanno sottolineato come, nonostante i numerosi e complessi impegni che l'ente stava affrontando su più fronti, l'emergenza dell'alpeggio rappresentasse una criticità impellente. Le sorgenti di Vado di Sole, completamente asciutte, stavano causando una sofferenza estrema agli animali al pascolo e a quelli selvatici, rendendo l'intervento della Protezione Civile indispensabile.

Funzioni e coordinamento della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Abruzzo svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, previsione e gestione di diverse tipologie di emergenze, che spaziano dagli incendi boschivi alle calamità naturali e alle situazioni di criticità ambientale.

L'ente opera in stretta collaborazione e coordinamento con le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato, come la Pivec, per garantire la sicurezza e il supporto necessario alle comunità colpite. Il Centro Operativo Comunale (COC) di Farindola, attivato in questa specifica occasione, rappresenta la struttura locale essenziale per il coordinamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.