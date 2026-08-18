La polizia municipale di Siracusa ha registrato un significativo incremento nell'accertamento di illeciti legati all'abbandono di rifiuti. In appena quarantacinque giorni, sono stati documentati trenta casi grazie all'impiego strategico di tre telecamere speciali, note come “e-killer”. L'operazione di monitoraggio, condotta tra metà giugno e fine luglio, ha coperto un'ampia porzione del territorio comunale, estendendosi dalle aree urbane più centrali fino alle zone periferiche, includendo località come Targia, Pantanelli, Arenella, Ognina e Bosco Minniti.

Tutti i responsabili di questi atti di inciviltà sono stati prontamente identificati e deferiti alle autorità competenti.

Il servizio di sorveglianza ha permesso di raccogliere prove inconfutabili di numerosi episodi di abbandono illecito. Le conseguenze per i trasgressori sono severe: oltre a una multa pecuniaria, è previsto il sequestro della patente di guida, con la possibilità che si arrivi persino alla confisca del mezzo utilizzato per commettere l'infrazione. L'assessore alla Polizia municipale, Sergio Imbrò, ha sottolineato l'importanza di questi risultati: “Trenta casi accertati in 45 giorni dimostrano quanto sia cruciale individuare chi abbandona i rifiuti. Le e‑Killer ci stanno permettendo di intervenire con maggiore efficacia, ma soprattutto inviano un messaggio chiaro: l’inciviltà può essere individuata e perseguita.

Chi abbandona rifiuti non deve più pensare di farla franca”. Anche il sindaco Francesco Italia ha ribadito la ferma posizione dell'amministrazione: “La lotta all'abbandono dei rifiuti è una battaglia fondamentale per l'igiene pubblica e la salute di tutti, oltre che per il decoro, l'ambiente e la qualità della vita. I numeri confermano l'efficacia delle e‑Killer. Siracusa non può e non deve essere trattata come una discarica da chi agisce impunemente”.

Le sanzioni: dal regolamento comunale alle nuove disposizioni nazionali

Attualmente, il regolamento comunale di Siracusa prevede una multa di 167 euro per chi viene colto in flagrante nell'atto di abbandonare spazzatura. Tuttavia, l'amministrazione sta attivamente lavorando per allineare le normative locali alle più stringenti disposizioni introdotte a livello nazionale.

Il Decreto Legge 116/2025, infatti, ha inasprito notevolmente le pene: per l'abbandono di rifiuti non pericolosi sono previste multe fino a 18.000 euro, mentre per i rifiuti pericolosi si configura la denuncia penale, con pene che possono portare alla reclusione. Tra le misure accessorie di particolare rilevanza, spicca la sospensione della patente di guida per coloro che si rendono responsabili di reati ambientali. Questo adeguamento mira a rafforzare ulteriormente l'azione di contrasto e a garantire una maggiore deterrenza.

L'impatto delle tecnologie e il rafforzamento dei controlli

Le telecamere “e-killer” si sono dimostrate uno strumento tecnologico essenziale nella strategia di contrasto all'abbandono dei rifiuti.

La loro capacità di documentare in modo inequivocabile gli illeciti ha facilitato l'identificazione dei trasgressori e l'applicazione delle sanzioni. Il rafforzamento del nucleo Ambientale della Polizia Municipale e l'implementazione di questi dispositivi di sorveglianza rappresentano pilastri fondamentali dell'impegno dell'amministrazione comunale. L'obiettivo è duplice: da un lato, reprimere efficacemente i comportamenti illeciti; dall'altro, promuovere una maggiore consapevolezza civica e contribuire a migliorare in modo duraturo la qualità dell'ambiente urbano e il decoro della città di Siracusa.