Il Parco naturale regionale Terra delle Gravine, situato nella provincia di Taranto, ha implementato un articolato programma di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi per il 2026. Questo piano, già pienamente operativo, prevede una serie di azioni mirate, tra cui servizi quotidiani di sorveglianza e pattugliamento del territorio. L'obiettivo primario è individuare con la massima tempestività eventuali focolai, garantendo una risposta immediata in situazioni di emergenza. Un elemento chiave del dispositivo è l'adozione di procedure specifiche per il supporto alle operazioni di spegnimento, che includono l'utilizzo di vasche mobili.

Queste strutture sono essenziali per il rifornimento idrico di elicotteri e mezzi terrestri, e sono state posizionate in punti strategici dell'intera area protetta, massimizzando l'efficacia degli interventi.

Il sistema operativo e le sinergie istituzionali

Il programma di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 2026 è frutto di una gestione coordinata dalla Provincia di Taranto, in stretta collaborazione con la sezione Protezione civile della Regione Puglia e con il supporto delle associazioni provinciali di Protezione civile. Il sistema operativo estende il suo raggio d'azione coinvolgendo attivamente la Sala operativa unificata permanente (Soup) e tutte le altre componenti regionali dedicate all'antincendio boschivo.

Questo approccio garantisce un coordinamento ottimale delle attività di monitoraggio e di intervento sul campo. Il presidente del Parco, Gianfranco Palmisano, ha sottolineato l'importanza di tale impegno: “La tutela del patrimonio naturale del parco Terra delle Gravine richiede una costante attività di prevenzione e una stretta collaborazione tra istituzioni, volontariato organizzato e strutture operative regionali. Il sistema che abbiamo costruito negli anni punta a intervenire con sempre più tempestività, nelle primissime fasi prima che l'incendio assuma dimensioni difficilmente controllabili”. L'Ente parco rivolge inoltre un appello fondamentale a cittadini e visitatori, evidenziando l'importanza di comportamenti responsabili per evitare qualsiasi azione che possa innescare incendi e invitando a segnalare prontamente ogni focolaio.

Strategia regionale: potenziamento e collaborazione con i Vigili del Fuoco

In un contesto più ampio, la Giunta della Regione Puglia ha recentemente approvato lo schema della Convenzione annuale con il Ministero dell’Interno—Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile—Direzione Regionale Puglia. Questo accordo strategico è finalizzato alla lotta attiva agli incendi boschivi durante la campagna AIB 2026. Per finanziare le attività previste, è stato stanziato un importo significativo di 2.100.000 euro. La Convenzione definisce e regolamenta la collaborazione tra la Protezione civile regionale e i Vigili del Fuoco, sottolineando come tale cooperazione sia imprescindibile per tutto l'anno, non solo nei periodi di massima pericolosità.

Prevede un sostanziale potenziamento delle squadre operative distribuite su tutto il territorio regionale, con un ulteriore rafforzamento in base alle condizioni meteorologiche e alle specifiche necessità di supporto alle strutture AIB. L'accordo include anche il potenziamento delle sale operative coinvolte nella gestione degli incendi boschivi, quali la Sala Operativa Unificata Permanente, le Sale Operative AIB provinciali della Protezione civile regionale e le sale operative dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. La direzione delle operazioni di spegnimento è attribuita ai Vigili del Fuoco, e sono previste importanti iniziative per l'addestramento e la formazione degli operatori del sistema AIB regionale, inclusi volontari, operai forestali e tecnici.

Con la sottoscrizione di questa Convenzione, le parti si impegnano a facilitare la comunicazione e lo scambio di dati sugli interventi attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi regionali e quelli del Corpo dei Vigili del Fuoco, garantendo un'azione sempre più efficiente ed efficace nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi e per la sicurezza della collettività.