La Protezione Civile del Trentino è intervenuta in otto comuni della provincia per fronteggiare situazioni di carenza idrica localizzata. Le recenti e anomale condizioni meteorologiche, caratterizzate da scarse precipitazioni, hanno infatti ridotto significativamente la portata di diverse fonti e sorgenti, rendendo necessario un tempestivo supporto alle amministrazioni comunali interessate.

Le operazioni, attivate e coordinate dalla Protezione Civile su richiesta specifica dei comuni, vedono l'impegno sinergico dei Vigili del Fuoco, sia permanenti che volontari, affiancati dal Servizio Prevenzione Rischi della Provincia autonoma di Trento.

Gli interventi si concentrano sul rifornimento idrico tramite l'utilizzo di autobotti e sul riempimento delle vasche di accumulo. Le località coinvolte in queste attività includono Avio, Bedollo, Borgo Chiese, Borgo d'Anaunia, Brentonico, Sant'Orsola Terme, Terragnolo e Ville di Fiemme.

Dettagli delle criticità idriche

Dalla Protezione Civile è stato chiarito che la situazione attuale non configura un'emergenza idrica generalizzata a livello provinciale. Le criticità riscontrate sono infatti circoscritte a singole località, frazioni isolate o malghe in quota, dove la dipendenza da fonti locali è maggiore. Il coordinamento provinciale mantiene un monitoraggio costante del territorio, intensificato in vista del fine settimana di Ferragosto, per garantire la massima tempestività d'azione e assicurare la continuità del servizio idrico alle zone più colpite.

Ruolo e struttura della Protezione Civile trentina

La Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento si avvale di professionisti e volontari dedicati alla tutela della popolazione e del territorio. La sua azione si estende a tutte le emergenze e calamità, coprendo le fasi di previsione, prevenzione, allerta, soccorso e ricostruzione, in stretta collaborazione con le autorità locali e nazionali. Un aspetto fondamentale del suo operato include anche la manutenzione quotidiana del territorio e delle infrastrutture. A supporto di queste attività e della pianificazione urbanistica, l'organizzazione si avvale di strumenti essenziali come la Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP) e le Carte della Pericolosità (CaP), che identificano e classificano i rischi presenti sul territorio, inclusi quelli idrogeologici e sismici, fornendo un quadro dettagliato per la gestione del rischio.