L'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) ha espresso profonda preoccupazione in seguito alla recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha affrontato la questione dei prelievi d'acqua nel suggestivo lago di Lod, situato nel comune di Chamois. La decisione della Suprema Corte, emessa a marzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex sindaco di Chamois, Mario Pucci, confermando la sua condanna al pagamento di una multa di 1.800 euro per il reato di deturpamento di bellezze naturali. Questa pronuncia giudiziaria, che affonda le sue radici in un esposto di Legambiente risalente alla primavera del 2022, sta generando un acceso dibattito sulle responsabilità degli amministratori locali e sulle implicazioni per la gestione del territorio montano.

La portata della sentenza e la posizione di Uncem

La vicenda giudiziaria, scaturita da un esposto di Legambiente relativo ai prelievi idrici dal lago di Lod, ha trovato un punto fermo nella pronuncia della Cassazione. L'Uncem ha evidenziato con forza un aspetto cruciale della sentenza: la Corte ha stabilito che "l'alterazione contemplata dalla norma penale non deve essere necessariamente irreparabile, sussistendo la lesione incriminata anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata". Questa interpretazione, che ridefinisce i confini del deturpamento ambientale, è considerata dall'organizzazione un "precedente giurisprudenziale di sensibile interesse". Uncem sottolinea come tale orientamento sia destinato a influenzare profondamente l'esame delle condotte future di sindaci e assessori, generando un notevole grado di apprensione tra gli enti locali.

Le implicazioni per la gestione del territorio e gli amministratori locali

La nota diffusa dall'Uncem pone l'accento sulla specifica preoccupazione legata alla parte della sentenza che considera la lesione della bellezza dei luoghi configurabile anche in presenza di un danno reversibile. Questa precisazione solleva interrogativi fondamentali sulla portata della normativa e sulle potenziali conseguenze per gli interventi sul territorio. L'organizzazione si chiede, ad esempio, se un'azione come il taglio di un bosco, pur rientrando in una gestione forestale, possa essere interpretata da un giudice come un'alterazione della bellezza del luogo, con tutte le implicazioni penali del caso. La sentenza, pertanto, non si limita a un singolo episodio, ma apre un ampio dibattito sulle responsabilità degli amministratori locali in materia di tutela paesaggistica e ambientale, spingendo a una riflessione approfondita sulle pratiche di gestione e sulle normative vigenti. L'Uncem auspica che questa decisione porti a una maggiore chiarezza interpretativa e a un confronto costruttivo per bilanciare lo sviluppo sostenibile con la salvaguardia del patrimonio naturale.